Juhokórejské tajné služby pod paľbou vyšetrovateľov: Razie pre drony nad Severnou Kóreou na 18 miestach

SOUL - V rámci vyšetrovania podozrivých letov dronov nad územím Severnej Kórey úrady v Južnej Kórei v utorok urobili razie v sídle Národnej spravodajskej služby (NIS) a na velení vojenského spravodajstva. S odvolaním sa na miestne úrady o tom informovali agentúry AFP a Jonhap.
Spoločný tím polície a vojenských vyšetrovateľov urobil prehliadky a zaistil dôkazy na celkovo 18 miestach vrátane NIS, veliteľstva vojenského spravodajstva ministerstva obrany, ako aj v domácnostiach a kanceláriách podozrivých osôb. Vyšetrovanie sa týka najmenej troch aktívnych príslušníkov juhokórejských ozbrojených síl, medzi ktorými je major a kapitán spravodajskej jednotky, a jedného zamestnanca tajnej služby. Podľa polície sú podozriví z účasti na neoprávnených letoch dronov nad Severnú Kóreu.
Pchjongjang nedávno obvinil Soul z narušenia svojej suverenity dronom, ktorý do vzdušného priestoru KĽDR prenikol v oblasti Kesongu. Zložkami KĽDR bol zostrelený. Severokórejské úrady ako dôkaz zverejnili snímky, ktoré zachytávajú trosky zostreleného bezpilotného lietadla. Juhokórejská vláda spočiatku odmietala zodpovednosť za túto diverziu a naznačila, že za incidentom mohli byť civilné osoby.
Vyšetrovanie sa začalo v januári po tom, ako Severná Kórea tvrdila, že k narušeniu jej vzdušného priestoru došlo nielen v septembri 2025, ale opäť aj 4. januára. Vyšetrovatelia sa pôvodne zamerali na troch civilistov, ktorí sú teraz obvinení z porušenia zákona o leteckej bezpečnosti a zo spolupráce s nepriateľom.
Verejné priznanie podozrivého civilného doktoranda
Jeden z podozrivých civilistov, doktorand vo veku okolo 30 rokov, sa k zodpovednosti za lety dronov prihlásil aj verejne. Tvrdil, že jeho cieľom bolo monitorovanie úrovne radiácie v okolí severokórejského zariadenia na spracovanie uránu v oblasti Pchjongsan. Vyšetrovatelia neskôr identifikovali jeho prepojenia na vojenskú spravodajskú jednotku.
„Je neprijateľné, aby civilista posielal dron do Severnej Kórey na nelegálne účely,“ vyhlásil prezident I Če-mjong na zasadnutí vládneho kabinetu. Takýto čin by mohol „spustiť vojnu“ a vytvoriť zbytočné napätie so Severnou Kóreou, dodal a vyzval na dôkladné vyšetrenie a opatrenia na zabránenie podobným činom.
Jeho zosadený predchodca Jun Sok-jol je v súčasnosti súdený za nelegálne nariadenie preletov dronov smerom k Severnej Kórei v nádeji, že vyprovokuje reakciu Pchjongjangu a použije to ako zámienku pre svoj neúspešný pokus o zavedenie stanného práva v Južnej Kórei. Za tento pokus bol v apríli 2025 odvolaný z funkcie. Južná Kórea je so Severnou Kóreou technicky stále v stave vojny, keďže po vojnovom konflikte v rokoch 1950–53 nebola podpísaná žiadna mierová zmluva.