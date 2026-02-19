Štvrtok19. február 2026, meniny má Vlasta, zajtra Lívia, Aladár

Prezident Jun si vypočul rozsudok v prípade obvinení zo vzbury: Takto dopadol

Jun Sok-jol aktualizované
Jun Sok-jol (Zdroj: TASR/AP/Hong Hyo-shik/Newsis)
TASR

SOUL - Súd v Soule vo štvrtok vynesie prvý verdikt v procese s bývalým juhokórejským prezidentom Jun Sok-jolom, ktorý čelí obžalobe z vedenia vzbury pre vyhlásenie stanného práva v roku 2024. Juhokórejský špeciálny prokurátor na januárovom súdnom pojednávaní predložil návrh, aby mu tribunál uložil trest smrti.Informuje správa agentúry Jonhap.

aktualizované 8:15 Juhokórejský súd vo štvrtok uznal bývalého prezidenta Jun Sok-jola za vinného zo vzbury v prípade vyhlásenia stanného práva v roku 2024. Informuje správa agentúr Reuters, AFP a Jonhap a televízie BBC. „Pokiaľ ide o obžalovaného Jun Sok-jola, trestný čin vedenia vzbury bol preukázaný,“ uviedol predsedajúci sudca okresného súdu v Soule. Rovnaký verdikt si vypočul aj bývalý minister obrany Kim Jong-hjon. Prokuratúra pre Juna žiadala trest smrti.

Vyhlásenie rozsudku bolo naplánované na 15.00 h miestneho času

Vyhlásenie rozsudku je naplánované na 15.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) na okresnom súde v Soule za účasti bývalého prezidenta a súdne konanie bude vysielané naživo v štátnej televízii. Exprezident Jun Sok-jol 3. decembra 2024 vyhlásil stanné právo, ktoré však parlament krátko na to zrušil a pozastavil prezidentovi výkon funkcie. Ústavný súd následne 4. apríla 2025 potvrdil jeho odvolanie z postu hlavy štátu - Jun sa tak stal druhým prezidentom v histórii Južnej Kórey, ktorý bol zbavený funkcie.

Čelí obvineniu zo vzbury

Bývalý prezident čelí obvineniu zo vzbury a zo zneužitia právomocí, keď vyslal vojakov do parlamentu, aby zabránili poslancom zrušiť stanné právo a nariadil zatknutie predsedu parlamentu a vtedajších vodcov vládnej a hlavnej opozičnej strany. Na záverečnom pojednávaní v januári označil prokurátor Juna za hlavného organizátora vzbury s tým, že jeho cieľom bolo udržať sa pri moci prevzatím kontroly nad súdnou a zákonodarnou mocou.

„Ide o vážny zločin, pretože (Jun) zmobilizoval materiálne zdroje, ktoré môžu byť použité iba v záujme národa,“ uviedol prokurátor. Žiadal preňho trest smrti. Jun je už odsúdený na päť rokov väzenia za marenie spravodlivosti, falšovanie úradných dokumentov a nedodržanie zákonných postupov vyžadovaných pri zavedení stanného práva. Obvinenie z marenia výkonu právomoci vyšetrovateľov sa týkalo udalostí z januára 2025, keď sa po odvolaní z funkcie parlamentom zabarikádoval v prezidentskom komplexe a bránil vyšetrovateľom, aby ho zadržali. Bývalý prezident všetky obvinenia popiera a tvrdí, že v decembri 2024 mal ako prezident právo vyhlásiť stanné právo. Svoje stíhanie Jun označuje za politicky motivované.

Viac o téme: VzburaSúdKóreaJun Sok-jol
