Súd v Kórei nariadil odškodné: Ide o prekrúcanie faktov o povstaní v Kwangdžu

SOUL – Najvyšší súd Južnej Kórey vo štvrtok rozhodol, že rodina zosnulého prezidenta Čon Du-hwana musí zaplatiť odškodné za skreslenie faktov v jeho pamätiach o prodemokratickom povstaní v meste Kwangdžu z mája 1980 a za ohováranie zosnulého svedka, ktorý vypovedal o krvavom potlačení hnutia armádou. Informovala o tom agentúra Jonhap.
Súd potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu a nariadil manželke Čon Du-hwana a jeho synovi zaplatiť spolu 60 miliónov wonov (okolo 40.000 eur) štyrom organizáciám venujúcim sa zachovaniu povedomia o spomenutom povstaní a 10 miliónov wonov synovcovi zosnulého kňaza, ktorý svedčil o streľbe z vrtuľníka. Súd súčasne zakázal publikovať alebo distribuovať Čonovu knihu bez odstránenia skreslených tvrdení.
Poškodili spoločenské hodnotenie organizácií
Vo svojom rozsudku súd konštatoval, že niektoré vyjadrenia v pamätiach obsahujú nepravdivé informácie a poškodili spoločenské hodnotenie organizácií. Urážlivé poznámky voči zosnulému kňazovi sú podľa súdu ujmou pre jeho synovca. Čon Du-hwan vo svojich pamätiach označil prodemokratické povstanie za výtržnosti a seba po potlačení prodemokratického hnutia opísal ako „obetného baránka“.
Prodemokratické povstanie vypuklo po tom, ako obyvatelia Kwangdžu protestovali proti vojenskej junte vedenej Čonom, ktorý následne do mesta poslal armádne jednotky na potlačenie civilistov. Po zavedení stanného práva sa protesty zmenili na ozbrojený odpor, pri ktorom zomreli stovky ľudí. Kým podľa vládnych údajov bolo obetí vyše 190, vtedajšie opozičné strany uvádzali že ich počet presiahol 2000. Povstanie je považované za kľúčové v procese demokratizácie Južnej Kórey. Čon Du-hwan zomrel v novembri 2021, doplnila agentúra Jonhap.