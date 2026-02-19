OBROVSKÉ ohnisko vtáčej chrípky v Čechách: Musia utratiť vyše 230-tisíc nosníc

PRAHA/KOSIČKY - Veterinári potvrdili v komerčnom veľkochove nosníc v obci Kosičky na Královéhradecku vtáčiu chrípku. V chove je vyše 230.000 kusov nosníc. Všetku hydinu bude potrebné utratiť. Vzhľadom na veľký počet a náročnejšiu logistiku sa budú zvieratá míňať až začiatkom budúceho týždňa. ČTK o tom dnes informovala Štátna veterinárna správa.
Ide o najväčší zasiahnutý chov za posledné roky. Doteraz najväčšie ohnisko choroby v ČR veterinári objavili koncom decembra 2022 vo veľkochove sliepok v Brode nad Tichou na Tachovsku, kde bolo kvôli vírusu podtypu H5N1 zlikvidovaných všetkých 742.000 sliepok. V Kosičkách veterinári potvrdili vtáčiu chrípku aj pred týždňom, a to v chove kačíc. Išlo o prvé ohnisko vtáčej chrípky v komerčnom chove v tomto roku. Nové ohnisko je vzdialené zhruba 500 metrov. Okolo vymedzí veterinári trojkilometrové ochranné pásmo a desaťkilometrové pásmo dozoru.