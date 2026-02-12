V pražskej zoo potvrdili vtáčiu chrípku! Záhrada zavádza opatrenia: Utrácať sa nateraz nebude

PRAHA - V pražskej zoologickej záhrade bola potvrdená vtáčia chrípka. Vo štvrtok o tom informoval hovorca Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR Petr Vorlíček. Inšpektori nákazu odhalili po tom, ako zoo nahlásila postupný úhyn niekoľkých vtákov. V zoo budú platiť mimoriadne veterinárne opatrenia.
Pracovníci SVS v stredu (11. 2.) odobrali vzorky uhynutých vtákov, ktoré následne vyšetroval Štátny veterinárny ústav (SVÚ) Praha. Ten vo štvrtok potvrdil, že sa v nich nachádzal vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky H5N1. V snahe zabrániť šíreniu nákazy prijala SVS v spolupráci s pražskou zoo mimoriadne veterinárne opatrenia, ktoré spočívajú najmä v obmedzení vstupu do zasiahnutej časti záhrady. Zároveň podotkol, že v tomto prípade sa nepostupuje ako pri zistení nákazy v komerčných chovoch, kde sa vtáky musia utratiť.
„SVS využije možnosť udeliť legislatívnu výnimku a neutrácať vtákov v ohnisku nákazy. V nadväznosti na výsledky spresňujúcich vyšetrení a vývoja nákazovej situácie budú prípadne prijaté ďalšie opatrenia,“ dodal Vorlíček s tým, že opatrenia obvykle trvajú 30 dní. Ich dĺžka sa však bude upravovať podľa potreby. Pripomenul, že v zimných mesiacoch je nákaza na vzostupe.