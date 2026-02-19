Princ William prehovoril ako nikdy predtým: Šokujúca spoveď o ťažkostiach, ktoré mu otvorili oči

LONDÝN - Prince William prekvapil poslucháčov BBC Radio 1 počas špeciálneho vysielania, keď otvorene prehovoril o náročných aspektoch rodičovstva a o tom, ako sa vyrovnáva s tlakom modernej rodiny v 21. storočí. Tento úprimný moment vyvolal obrovskú mediálnu pozornosť a tiež vlnu reakcií v britských tabloidoch aj na sociálnych sieťach.
Princ William v rozhovore priznal, že byť otcom nie je také jednoduché, ako to vyzerá zvonku. „Niekedy mi moje deti povedia veci, príliš veľa detailov, a ja len sedím a snažím sa pochopiť, čo prežívajú,“ povedal s úsmevom o princovi Georgovi, princezne Charlotte a princovi Louisovi, ktorých má s manželkou Kate Middleton.
„Ja len chcem všetko vyriešiť za nich – a to je občas skutočne ťažké.“ William otvorene priznal, že nie je imúnny voči "zlým dňom", a že aj on sa musí učiť nechať emócie plynúť namiesto toho, aby ich okamžite riešil. „Musím si pripomenúť, že netreba všetko hneď vylepšovať, ale skôr počúvať a prijať, čo cítim,“ povedal princ v rozhovore.
Williamova úprimnosť sa však netýkala iba rodičovstva. Počas panelovej diskusie venovanej mužskému duševnému zdraviu a prevencii samovrážd princ hovoril o tom, ako sa učí pochopiť svoje vlastné emócie. „Trvá mi dlhší čas pochopiť prečo sa cítim tak, ako sa cítim,“ vysvetlil princ. „To je naozaj dôležité. Občas sa musíme zastaviť a skontrolovať, prečo sa cítime tak, ako sa cítime.“
William zároveň upozornil, že nikto nemá v hlave všetky nástroje na zvládanie každého ťažkého momentu, a že je v poriadku vyhľadať pomoc či zdroj podpory: „Nie je hanba požiadať o podporu, obrátiť sa na priateľa, osloviť niekoho – to je spôsob, ako normalizujeme rozhovory o tom, čo sa deje v našej hlave.“
William sa nebál ani kritiky spoločenskej stigmy okolo mužského duševného zdravia. Princ vyhlásil, že v dnešnej spoločnosti je obrovská potreba mužov, ktorí budú nahlas hovoriť o svojich problémoch s emóciami tak, aby sa to stalo niečím samozrejmým pre všetkých. Podľa princa to znamená nielen hovoriť o pocitoch, ale aj budovať "mentálny toolkit" – súbor zdravých spôsobov, ako zvládať tlak, úzkosť či zlé dni. „Niekedy môže byť kríza mentálneho zdravia len momentálna – ale ten moment môže pominúť, ak o tom hovoríme otvorene,“ zdôraznil William.
