Obľúbený reťazec zátvára desiatky predajní! S obľubou v ňom nakupujú aj Slováci

BRATISLAVA - Maloobchodný nemecký reťazec Kik, ktorý je dobre známy aj na Slovensku, chce v Európe zatvoriť zhruba 50 pobočiek.
Informuje o tom nemecký denník Bild. Na Slovensku má reťazec zhruba 100 pobočiek. Svoje pobočky plánujú zatvoriť v Nemecku v Dolnom Sasku, Hesensku aj Bavorsku. Ako dôvod uvádzajú nerentabilnosť.
Na slovenskom a českom trhu sa podľa mediálneho zástupcu spoločnosti Jakuba Koutka zatiaľ k takémuto kroku neschyľuje. „Na oboch týchto trhoch sa aktuálne nedeje nič mimoriadneho a naše fungovanie pokračuje štandardne,“ uviedol pre tn.cz. Zákazníkov zároveň ubezpečil, že by boli o takomto rozhodnutí vopred informovaní.
"Kik priebežne vyhodnocuje svoje portfólio predajní naprieč Európou, čo je v maloobchode bežný proces, avšak v Českej republike ani na Slovensku v súčasnosti neprebiehajú žiadne zásadné zmeny, ktoré by sa dotýkali našej prevádzky alebo zamestnancov. Ak by sme prijímali dôležité rozhodnutia, budeme ich komunikovať priamo a transparentne,“ dodal.
Okrem Nemecka, Česka či Slovenska svoj tovar ponúka aj v Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku či napríklad na Slovensku.