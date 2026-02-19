Slovensko k situácii v Iráne: Vláda odmieta vojenské riešenie a uprednostňuje diplomaciu

BRATISLAVA - Vláda SR aj v prípade Iránu uprednostňuje diplomatické riešenie pred vojenským. Uviedol komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v reakcii na situáciu v Iráne.
„Ministerstvo pravidelne vyhodnocuje riziká v úzkom kontakte so Zastupiteľským úradom SR v Teheráne, pričom možnosti diplomatického riešenia stále nepovažujeme za vyčerpané. Vláda SR aj v tomto prípade jednoznačne uprednostňuje dialóg, prevenciu a diplomatické riešenie pred tým vojenským,“ skonštatoval rezort diplomacie.
Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyzval Irán, aby so Spojenými štátmi uzavrel zmysluplnú dohodu, inak sa podľa neho stanú zlé veci. Vyhlásil to v prejave vo Washingtone na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru, ktorej vznik inicioval. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v stredu (18. 2.) uviedla, že by bolo od Teheránu „múdre“, keby sa dohodol so Spojenými štátmi. Na útok proti Iránu je podľa nej mnoho dôvodov. Podľa viacerých zahraničných médií by k úderu mohlo dôjsť už počas víkendu, Trump však o tom zatiaľ nerozhodol. Zástupcovia USA a Iránu tento týždeň rokovali v Ženeve.