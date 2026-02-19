Užívala liek na chudnutie a stalo sa niečo nečakané: Na hrudi jej narástlo OBRIE POPRSIE! TOTO je prekliatie

LONDÝN - Už ako tínedžerka si zvykla na nechcenú pozornosť okolia. Dnes 30-ročná Tianna Moon pozná príčinu svojich extrémne veľkých pŕs – lekári jej diagnostikovali zriedkavé ochorenie nazývané gigantomastia. Otvorene hovorí o zdravotných ťažkostiach, predsudkoch aj o tom, ako sa rozhodla svoju situáciu obrátiť vo svoj prospech.
Keď mala Tianna len 13 rokov, zažívala pri ceste zo školy nepríjemné pohľady aj trúbenie áut. Veľké poprsie sa stalo terčom pozornosti veľmi skoro a postupne si na to, ako sama hovorí, „takmer zvykla“. Na verejnosti sa ho snažila maskovať, nosila pevné podprsenky a voľné oblečenie, no pohľadom sa vyhnúť nedalo.
Dnes, vo veku 30 rokov, nosí veľkosť 34NN a značná časť jej hmotnosti pripadá práve na hrudník. Ako informuje portál Metro, skutočnú príčinu sa dozvedela až po rokoch – lekári jej potvrdili diagnózu gigantomastie, zriedkavej formy makromastie, pri ktorej dochádza k nadmernému a rýchlemu rastu prsného tkaniva. Na svete je zaznamenaných len približne 300 prípadov.
Všetko spustil liek na chudnutie
Na ochorenie sa prišlo pomerne nečakane. Keď začala užívať liek na chudnutie Mounjaro, jej telo sa postupne zoštíhľovalo, no prsia sa naopak zväčšovali. Za rok schudla vyše 19 kilogramov, no veľkosť podprsenky sa jej ešte zvýšila. To ju prinútilo pátrať po príčine a obrátiť sa na lekára, ktorý jej podozrenie potvrdil.
Život s takouto diagnózou však prináša množstvo zdravotných komplikácií. Tianna hovorí o častom tŕpnutí rúk, hlbokých ryhách na ramenách od ramienok podprsenky, bolestiach chrbta či podráždenej pokožke pod prsníkmi. Dokonca ani ležanie na chrbte pre ňu nie je pohodlné, keďže má pocit obmedzeného dýchania. Nájsť vhodnú podprsenku je podľa jej slov takmer nemožné – často si musí vystačiť s najväčšou dostupnou veľkosťou a prispôsobiť ju.
Pri tomto ochorení neexistuje záruka
Zvažovala aj chirurgické zmenšenie prsníkov, no lekári ju upozornili, že pri tomto ochorení neexistuje záruka, že tkanivo opäť nenarastie. Aby zmiernila záťaž na chrbticu, podstúpila operáciu žalúdka a navštevuje fyzioterapiu.
Popri zdravotných ťažkostiach čelí aj reakciám okolia – od kritiky až po obvinenia, že si pozornosť užíva. Sama priznáva, že ako mladšia znášala pohľady veľmi ťažko. Dnes sa na situáciu pozerá pragmatickejšie a snaží sa z nej vyťažiť maximum. Tvrdí však, že za výrazným vzhľadom sa skrýva predovšetkým zdravotný problém, ktorý jej každodenný život výrazne ovplyvňuje. Jej príbeh otvára diskusiu o tom, ako rýchlo dokáže spoločnosť súdiť podľa vzhľadu, a zároveň upozorňuje na zriedkavé diagnózy, o ktorých sa hovorí len málo.