Češka kúpila vankúš pre psa: To, čo si prečítala na obale, NEČAKALA! FOTO Puknete od smiechu

PRAHA - Internet opäť raz dokázal, že najlepšie vtipy nepíšu komici, ale napríklad aj obyčajné preklepy na obaloch výrobkov. Tentoraz sa do centra pozornosti dostal vankúš, respektíve jeho etiketa, ktorá namiesto nevinného návodu na pranie ponúkla zákazníkom… jemne povedané, intímnejší typ inštrukcií.
Češka si chcela len kúpiť obyčajný vankúš pre svojho psieho parťáka. Namiesto toho doma zistila, že spolu s pelechom si priniesla aj poriadnu jazykovú zábavu. Stačil jeden pohľad na obal a bolo jasné, že tu niečo nesedí. Výrobca sa totiž pomýlil v slove "perte" a prvé písmeno zamenil za asi to najnevhodnejšie písmeno - "s". "Kupujete vankúš pre psa a oni sa vám montujú do vyprázdňovania," napísala na sociálnej sieti, kde zverejnila snímku vtipného preklepu.
Reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. "To jako s vámi pes nechodí na záchod?," zahrala začudovanie Martina. Monika sa zase zamyslela nad praktickou stránkou veci. "Teda ho nemôžem mať pri tom na kolenách," pýta sa. Barbora ocenila krásu českého jazyka. "Asi na jednu stranu páni a na druhou dámy. Čeština je nádherný jazyk," napísala.
Lenka sa priznala, že doma pravidlá dodržiavajú dôsledne. "Tak my doma dodržujeme… vždy na WC oddelene," zareagovala. Martin to zobral logicky, ako správny pragmatik. "Pes vonku, vy vnútri. To dává zmysel," napísal.
Hoci výrobca určite nemal v úmysle riešiť hygienické návyky svojich zákazníkov, podarilo sa mu niečo oveľa cennejšie — rozosmiať ľudí. Ak bude mať pes pocit, že mu do jeho súkromia niekto zasahuje, aspoň bude vedieť, že v tom nie je sám.