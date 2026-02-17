Okres Levice rieši výskyt vtáčej chrípky po úhyne dvoch labutí

LEVICE - Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Levice vydala opatrenia súvisiace s výskytom vtáčej chrípky v regióne. Úhyny dvoch kusov labute veľkej na vodnej nádrži na rieke Hron boli nahlásené 11. februára. O deň neskôr Veterinárny ústav Zvolen potvrdil pozitivitu na vírus vtáčej chrípky u uhynutých labutí.
Jedna labuť sa nachádzala v poľovnom revíri Samostatná bažantnica Hronská dolina Starý Tekov v katastrálnom území Tlmače, druhá v poľovnom revíri Vápenná Mochovce v katastrálnom území Malé Kozmálovce. Kadávery odobral inšpektor na laboratórne vyšetrenie, potvrdila RVPS Levice. Veterinárny ústav Zvolen potvrdil vysoko patogénny kmeň vírusu vtáčej chrípky (HPAI) H5N1. Infikovaným pásmom je katastrálne územie mesta Tlmače a obce Malé Kozmálovce. RVPS Levice nariadil mestu Tlmače a obci Malé Kozmálovce, Poľovníckemu združeniu Hronská dolina, Starý Tekov, Poľovníckej organizácii Almah Levice a všetkým vlastníkom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v uvedených obciach vykonať nariadené opatrenia. K nim patrí vykonanie súpisu všetkých chovov hydiny, zabezpečenie zvýšenej biologickej bezpečnosti vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí.
Chovatelia sú povinní oznámiť na RVPS Levice akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí. K tým patrí pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20 percent, pokles v produkcii vajec o viac ako päť percent trvajúci dlhšie ako dva dni či týždenná miera úmrtnosti vyššia ako tri percentá. V infikovanom pásme platí zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach, zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva, ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody, zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody. Opatrenia platia až do ich zrušenia.