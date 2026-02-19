Šokujúci prípad: Horolezec nechal priateľku zomrieť počas nočnej túry na najvyššiu horu

INNSBRUCK - Tragédia z rakúskej najvyššej hory, pri ktorej v mrazivej noci zomrela 33-ročná žena, má súdnu dohru. Jej partner dnes stojí pred súdom v Innsbrucku obvinený z hrubej nedbanlivosti. Prípad otvára citlivú otázku, kde sa v horách končí osobné riziko a začína trestná zodpovednosť.
Rakúsko sa vracia k jednej z najdiskutovanejších horských tragédií posledných rokov. Na lavici obžalovaných na krajskom súde v Innsbrucku dnes sedí 37-ročný Thomas P., ktorého prokuratúra viní zo spôsobenia smrti z hrubej nedbanlivosti. Jeho partnerka Kerstin G. (33) zahynula v januári 2025 na vrchu Großglockner, keď počas nočného výstupu podľahla podchladeniu.
Prípad, o ktorom podrobne informoval rakúsky denník Krone.at, vyvolal silné emócie nielen v Rakúsku, ale aj v medzinárodnej horolezeckej komunite.
Skúsený alpinista ako „zodpovedný vedúci túry“
Podľa obžaloby mal byť Thomas P. vzhľadom na svoje skúsenosti de facto vedúcim výstupu. Štátne zastupiteľstvo tvrdí, že nezohľadnil fakt, že jeho partnerka nikdy predtým nepodnikla vysokohorskú túru takej dĺžky, náročnosti a nadmorskej výšky, navyše v zimných podmienkach.
Vyšetrovatelia mu kladú za vinu aj nesprávne naplánovanie výstupu, najmä približne dvojhodinové oneskorenie štartu, nedostatočnú núdzovú výbavu na bivakovanie a podcenenie rizika náhlej zmeny počasia.
Vietor, mráz a moment, keď sa malo otočiť
Podľa prokuratúry mali obaja horolezci výstup prerušiť najneskôr na mieste zvanom Frühstücksplatzl. V tom čase už v oblasti panovali extrémne podmienky – vietor s nárazmi až 74 km/h, teplota -8 °C a pocitová teplota klesajúca k -20 °C.
Obžaloba zároveň tvrdí, že muž nevyužil dostupné možnosti privolať pomoc. Keď sa zotmelo, nezavolal na tiesňovú linku a nereagoval ani na prelet policajného vrtuľníka okolo 22.50 h, ktorému podľa vyšetrovateľov nevyslal žiadne núdzové signály.
Polícia sa ho mala opakovane snažiť kontaktovať. Prvý nejasný telefonát sa uskutočnil až krátko po polnoci, pričom mobil mal mať obžalovaný stíšený a uložený. Záchranárov kontaktoval až okolo 3.30 h, po tom, ako ženu zanechal vyčerpanú pod vrcholom a sám sa vydal po pomoc.
Sporná výstroj a rozhodnutia pod tlakom
Prokurátori ďalej poukazujú na to, že Kerstin G. mala počas výstupu nevhodnú obuv – mäkké snowboardové topánky, ktoré sa podľa znalcov nehodia na vysokohorský terén v zimných podmienkach. Rovnako jej nemal poskytnúť dostatočnú ochranu pred vetrom a chladom, keď ju v noci opustil.
Britská verejnoprávna stanica BBC upozorňuje, že kľúčovou otázkou procesu je, kedy sa individuálne rozhodovanie v horách mení na trestnoprávnu zodpovednosť. V prípade uznania viny by verdikt mohol mať zásadný vplyv na vnímanie zodpovednosti pri horských športoch.
Obhajoba: tragická nehoda, nie trestný čin
Thomas P. vinu odmieta. Jeho obhajca Kurt Jelinek od začiatku tvrdí, že išlo o tragickú nehodu, nie o trestný čin. Podľa obhajoby si obaja výstup plánovali spoločne, považovali sa za dostatočne skúsených a fyzicky pripravených.
„Obaja sa cítili byť primerane vybavení a v dobrej kondícii,“ uviedol Jelinek. Tvrdí tiež, že v rozhodujúcom bode na Frühstücksplatzl nemali známky vyčerpania, a preto sa rozhodli pokračovať smerom k vrcholu.
Rozdielne sú aj výpovede o kritických momentoch večera. Obhajoba tvrdí, že ešte neskoro večer sa obaja cítili relatívne dobre a pomoc nevolali preto, že vrchol už mali na dosah.
Proces s veľkou pozornosťou
Súdne pojednávanie vedie skúsený sudca so špecializáciou na alpinistické prípady. Zásadnú úlohu majú zohrávať znalecké posudky z oblasti horskej techniky a súdneho lekárstva, ktoré majú objasniť, či bolo možné tragédii zabrániť.
O proces je mimoriadny záujem médií – do Innsbrucku prišli desiatky novinárov, aj zo zahraničia. Verejnosť sa tak k pojednávaniu prakticky nedostane.