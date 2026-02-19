Zasadanie Rady mieru vo Washingtone: Trump plne podporil Orbána

BUDAPEŠŤ/WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vo Washingtone na ustanovujúcom zasadnutí Rady mieru, ktorú inicioval, okrem iného uistil predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána o svojej plnej podpore. Maďarský premiér vo svojom prejave povedal, že táto organizácia a práca amerického prezidenta predstavujú novú šancu na mier v Pásme Gazy a v Európe.
Maďarsko je jedinou krajinou EÚ zastúpenou na najvyššej úrovni v Rade mieru, podčiarkol v prejave Orbán. „Zastupujem krajinu, ktorá už štyri roky žije v susedstve brutálnej vojny. Všetci vieme, že táto vojna by nevypukla, keby bol v tom čase vo funkcii prezident Trump. S jeho návratom do úradu máme skvelú príležitosť zdvojnásobiť naše mierové úsilie, nielen v Gaze, ale aj na Ukrajine,“ povedal maďarský premiér.
Podľa Orbána si Európania uvedomujú, že bezpečnostná situácia na Blízkom východe, najmä v Gaze, má významný vplyv na bezpečnosť Európy, a preto účasť Maďarska v Rade mieru nie je založená len na princípoch, ale vyplýva aj z vlastných bezpečnostných záujmov. „V Európe pokračujú vážne diskusie o tejto Rade a o jej budúcej úlohe. Chápeme, že v posledných desaťročiach medzinárodné organizácie nedokázali plniť svoju úlohu pri udržiavaní mieru a stability vo svete, a preto na podporu mieru na celom svete sú potrebné nové iniciatívy. Sme presvedčení, že iniciatíva prezidenta Trumpa na zriadenie rady je jedným z takýchto krokov správnym smerom. Sme hrdí na to, že patríme medzi zakladajúcich členov a že sme súčasťou takej vynikajúcej spolupráce,“ povedal Orbán vo Washingtone na ustanovujúcom zasadnutí.
Šéf Bieleho domu založil Radu mieru 22. januára na Svetovom ekonomickom fóre v Davose. Aj keď mala pôvodne dohliadať na povojnovú obnovu Pásma Gazy, jej charta podľa dostupných informácií neobmedzuje pôsobenie organizácie len na palestínske územie. Trump tvrdí, že Rada mieru by mohla v budúcnosti plniť niektoré funkcie Organizácie Spojených národov (OSN).