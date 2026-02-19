Rokovanie v Maďarsku: Ministri vnútra SR a Maďarska hovorili o migrácii a kyberbezpečnosti

Budapešť 19. februára (TASR) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok sa v Budapešti stretol so svojím maďarským náprotivkom Sándorom Pintérom. Rokovali predovšetkým o prehlbovaní policajnej spolupráce v boji proti nelegálnej migrácii či presadzovaní prelínajúcich sa bezpečnostných záujmov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Témou bola aj ochrana škôl či oblasť kybernetickej bezpečnosti. Informoval odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra SR.
archívne video
Bilaterálne stretnutie s Pintérom bolo zamerané najmä na spoločné úsilie pri budovaní bezpečnosti v regióne. Ministri sa vzájomne informovali o opatreniach, ktoré sú vykonávané v súvislosti s nelegálnou migráciou na tzv. západobalkánskej trase. Pri otázke migrácie zazneli z oboch strán podľa vyhlásenia totožné výhrady k častiam paktu EÚ o migrácii a azyle, najmä k časti o solidarite, ktoré Slovensko a Maďarsko odmietli.
Šutaj Eštok zároveň ocenil nasadenie maďarských policajtov pri ochrane hraníc v Bulharsku a Srbsku, ako aj spoluprácu s Tureckom. Policajná spolupráca medzi SR a Maďarskom - najmä v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti - je intenzívna a kvalitatívna na vysokej úrovni. Slovenský minister sa tiež poďakoval Pintérovi za záchranu dvoch slovenských dievčat z rieky Ipeľ v januári 2026. Rýchly a profesionálny zásah maďarského občana a záchranných zložiek podľa rezortu pomohol zabrániť tragédii.