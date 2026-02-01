Svetom sa šíri SMRTIACI vírus! Začína ako obyčajná CHRÍPKA a útočí na mozog: Sme pripravení na ďalšiu katastrofu?

EURÓPA/ÁZIA - Zdravotnícke autority sledujú nové prípady vírusu Nipah, ktorý má extrémne vysokú úmrtnosť a Svetová zdravotnícka organizácia ho považuje za potenciálnu pandemickú hrozbu. Hoci aktuálne ohnisko v Indii zostáva obmedzené, viaceré krajiny sprísňujú kontroly a odborníci upozorňujú, že tento vírus netreba podceňovať.
Prípady smrtiaceho vírusu Nipah boli nedávno potvrdené v indickom štáte Západné Bengálsko. Ochorenie sa spočiatku prejavuje nenápadne – príznakmi podobnými chrípke, ako sú horúčka, bolesti hlavy, svalov či únava. U časti pacientov sa však infekcia rýchlo zhorší a vyústi do vážnych komplikácií, najmä zápalu mozgu (encefalitídy) alebo meningitídy, ktoré sú spojené s mimoriadne vysokou úmrtnosťou. Odhaduje sa, že na vírus zomiera 40 až 75 percent nakazených, pričom preživší môžu čeliť dlhodobým následkom, vrátane epileptických záchvatov, zmeny osobnosti alebo porúch motoriky.
Ohnisko sa podarilo lokalizovať
Podľa denníka The Sun indické úrady po potvrdení dvoch prípadov identifikovali takmer 200 blízkych kontaktov, ktorí sú pod zdravotným dohľadom, a tvrdia, že ohnisko sa podarilo lokalizovať. Odborníci však upozorňujú, že podobné malé epidémie nie sú v Indii výnimočné. „Takéto prípady sa v minulosti objavili už viackrát, vrátane Západného Bengálska a Keraly,“ uviedol doktor Giotis. „Počet infikovaných zostáva nízky a reakcia verejného zdravotníctva bola aj tentoraz rýchla a cielená.“
Zvýšené obavy vyvoláva najmä dlhá inkubačná doba vírusu, ktorá môže trvať až 21 dní. Práve preto viaceré ázijské krajiny sprísnili zdravotné kontroly cestujúcich prichádzajúcich z Indie, keďže včasné odhalenie infekcie na hraniciach je mimoriadne náročné.
Pozor na ovocie
Vírus Nipah sa môže prenášať niekoľkými spôsobmi: z nakazených zvierat na človeka (najčastejšie prostredníctvom ovocia kontaminovaného výkalmi alebo slinami netopierov), konzumáciou infikovaného ovocia alebo jeho štiav, a tiež pri úzkom kontakte s nakazenou osobou alebo jej telesnými tekutinami. Tento prenos z človeka na človeka bol zaznamenaný najmä v Bangladéši a Indii, čo dokazuje jeho potenciálnu hrozbu v komunitách.
Mimoriadne nebezpečný vírus
Odborníci však zdôrazňujú, že hoci ide o mimoriadne nebezpečný patogén, riziko jeho globálneho šírenia je zatiaľ nízke. Prenos z človeka na človeka je obmedzený a vyžaduje úzky a dlhodobý kontakt. Problémom zostáva, že proti vírusu Nipah neexistuje schválená liečba ani vakcína, a preto je kľúčová včasná identifikácia prípadov, rýchla izolácia nakazených a dôsledná informovanosť verejnosti o príznakoch a možnom šírení.
Vedci a úradníci zároveň varujú, že hoci sú prípady obmedzené a počet infikovaných nízky, je dôležité nepodceňovať situáciu. Včasná reakcia môže zabrániť väčšiemu ohnisku a minimalizovať riziko šírenia na širšiu populáciu.