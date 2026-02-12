Brusel nateraz odložil 590 miliónov eur z Plánu obnovy: Komisia čaká na verdikt Ústavného súdu SR

BRATISLAVA - Úrad podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku bol informovaný, že schválenie posledného formálneho kroku pri vyplatení 6. žiadosti o platbu pre Slovenskú republiku v objeme 590 mil. EUR nebolo zatiaľ zaradené na rokovanie komitologického výboru EÚ.
Dôvod nezaradenia podľa informácií Európskej komisie súvisí so zmenami týkajúcimi sa Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorého sfunkčnenie bolo financované zo zdrojov Plánu obnovy a odolnosti. Európska komisia bude v tejto súvislosti čakať na rozhodnutie Ústavného súdu SR. Európska komisia zároveň ešte začiatkom roka pozitívne vyhodnotila splnenie všetkých míľnikov a cieľov viazaných na 6. žiadosť o platbu a zároveň 10.2.2026 posunula do schvaľovania aj 7. žiadosť o platbu pre Slovensko v hodnote 658 mil. EUR.
Slovenská republika si záväzky z Plánu obnovy a odolnosti plní riadne a načas. Reformy a investície napredujú naprieč regiónmi - budujú sa nové materské školy, ambulancie, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a internáty, modernizujú sa elektronické služby pre občanov a zlepšuje sa dopravná infraštruktúra. Výsledky plánu obnovy sú konkrétne a viditeľné.
Aktívny prístup úradu k odblokovaniu šiestej platb
Situáciu berieme vážne a pristupujeme k nej aktívne. Úrad podpredsedu vlády SR už začal intenzívne rokovania s Európskou komisiou s cieľom vyjasniť otvorené otázky a zabezpečiť pokračovanie procesu vyplatenia 6. žiadosti o platbu.
„Slovensko splnilo míľniky a ciele, ktoré boli predmetom šiestej žiadosti o platbu. K vzniknutej situácii pristupujeme zodpovedne a bez odkladu. Našou ambíciou je v otvorenom dialógu s Európskou komisiou odstrániť všetky pochybnosti a zabezpečiť, aby prostriedky z Plánu obnovy mohli naďalej plynulo smerovať k ľuďom a projektom v regiónoch,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker, poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku. Úrad bude o ďalšom vývoji transparentne informovať.