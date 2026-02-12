V byte objavili mŕtveho muža! Zadržali ženu, TOTO povedala polícii: Výsledky pitvy sú známe

VRÚTKY - Polícia vyšetruje tragédiu vo Vrútkach, kde bol v byte nájdený mŕtvy muž. Zadržaná žena uviedla, že medzi nimi došlo k fyzickému konfliktu, počas ktorého muž spadol. Pitva ukázala, že muž zomrel násilnou smrťou.
V stredu (11. 2.) podvečer zasahovali policajti v jednom z rodinných domov vo Vrútkach, našli tam telo muža bez známok života. Na miesto bol privolaný obhliadajúci lekár, ako aj súdny lekár. "V súvislosti s uvedenou udalosťou bola zadržaná podozrivá 38-ročná žena. Tá sa podrobila dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom 1,19 ‰" informovala žilinská krajská polícia.
Ako píšu noviny.sk, podozrivá uviedla, že medzi ňou a mužom malo dôjsť k fyzickému konfliktu. Počas neho mal muž spadnúť na zem a žena následne z bytu odišla.
Nariadená súdna pitva ukázala, že 53-ročný muž zomrel násilnou smrťou. "Vec si prevzal vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline, ktorý vo veci vykonáva potrebné procesné úkony," informovala polícia s tým, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie.