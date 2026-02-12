Olympiáda2026 Škandál ZLATÉHO krasokorčuliara! Bývalá partnerka ho označila za psychopata

MILÁNO – Na olympijských hrách sa tento týždeň rozdávali prvé medaily. Zlato na krk zavesili aj Laurence Fournierovej Beaudryovrj a Guillaumovi Cizeronovi. Francúzski krasokorčuliari uspeli v súťaži tanečných párov. Pre Guillauma ide už o druhú medailu z olympiády. Zlato vyhral aj v Pekingu 2022, avšak s inou partnerkou. Tá po ich športovom rozchode vyniesla na svetlo sveta desivé informácie zo zákulisia, ktoré vrhajú na úspešného športovca zlé svetlo.
Čerství olympijskí víťazi Beaudryová s Cizeronom tvoria tanečný pár iba rok. Zlatú medailu získali po tom, čo dostali 225,82 bodov za vystúpenie na pesničku The Whale. Pre Cizerona ide o obhajobu zlatej medaily zo ZOH 2022 v Pekingu, na ktorých triumfoval v rovnakej disciplíne s vtedajšou tanečnou partnerkou Gabriellou Papadakisovou.
Práve Gabriella Papadakisová sa však postarala o tom, že o Cizeronovi sa momentálne nehovorí iba v súvislosti so športovými úspechmi. Papadakisová a Cizeron spolu tvorili dvojicu na ľade dlhé roky a pre súperov boli hotovým postrachom. Ich spoločný príbeh sa začal písať ešte v roku 2004, o 10 rokov neskôr si obaja zbalili kufre a presťahovali sa do Kanady za svojím vtedajším trénerom, kde sa pripravovali. Na ľade mali medzi sebou výbornú chémiu. Mimo ľadu nebolo tajomstvom, že Cizeron je homosexuál, k svojej orientácii sa otvorene priznal a patrí k výrazným osobnostiam bojujúcim proti homofóbii.
Na vrchole svojej slávy vyhrávali všetko, čo im prišlo do cesty. Pamätať si ich môžu aj slovenskí fanúšikovia – v roku 2016 hviezdili v Bratislave, kde vyhrali titul majstrov Európy. Ten dokopy spolu vyhrali päťkrát. Päťkrát rovnako ovládli aj majstrovstvá sveta. Športový vrchol pre nich však prišiel v roku 2022, keď na zimných olympijských hrách v Pekingu vybojovali pre Francúzsko zlatú medailu v tancoch na ľade.
Ich cesty sa však po tomto obrovskom úspechu rozišli. Najskôr oznámili, že si od krasokorčuľovania dávajú prestávku. Tá sa však časom zmenila na definitívny koniec, ktorý obaja potvrdili o dva roky neskôr. Zdalo sa, že príbeh tejto dvojice je uzavretý. Cizeron si našiel novú partnerku, s ktorou sa mu začalo tiež dariť. Pred pár týždňami však nastal šok.
Papadakisová pre mesiacom vydala knihu, kde odhalila zákulisie úspešnej kariéry, no svojho niekdajšieho partnera nevykreslila v dobrom svetle. Práve naopak, opisuje ho ako despotu, ktorý sa je mal vyhrážať. „Bol manipulatívnym partnerom. Občas som si pripadala, že sa dusím v jeho zovretí. Predstava, že by som s ním bola sama, ma desila. Jeho prístup ma vyvádzal z rovnováhy. Niekedy sa hral na môjho najlepšieho priateľa, inokedy ma, naopak, úplne ignoroval a jeho chlad ma mrazil až na kosť,“ píše v knihe. „Keď som chcela byť v tomto vzťahu rovnocennejšia, všetko začalo byť čím ďalej zložitejšie,“ uviedla ďalej.
Opísala tiež situáciu, ku ktorej došlo zhruba rok pred ich koncom. Papadakisová chcela údajne v tom čase žalovať ich bývalého francúzskeho trénera za to, že ju mal počas dospievania znásilniť. Cizeron mal na to reagovať slovami, že v tom prípade od nej ako tanečný partner odchádza.
Kniha, ktorá očierňuje dnes už dvojnásobného olympijského šampióna vyšla iba zhruba pred mesiacom. Športovec na ňu v krátkom čase reagoval tým, že prostredníctvom svojich právnikov kontaktoval bývalú partnerku aj vydavateľstvo a chce podniknúť právne kroky. Papadakisová vraj proti nemu rozbehla ohováračskú kampaň a jej slová označil za lož.