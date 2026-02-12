Bláznivý nórsky biatlonista: Získal medialu a v priamom prenose priznal NEVERU! Má to dohru...

MILANO/CORTINA - Zdá sa, že športovci na Olympiáde nežijú len svojou športovou disciplínou. Minimálne jeden z nich priznal, že mu po rozume chodí niečo úplne iné. A spravil to pred celým svetom. Krátko po tom, čo dobehol svoj biatlonový závod, v ktorom získal bronzovú medailu, sa Sturla Holm Lægreid verejne priznal k nevere!
Vo svete športu sa víťazstvá zvyknú pamätať pre výkon, rýchlosť alebo rekordy. Ale to, čo predviedol dvadsaťosemročný nórsky biatlonista Sturla Holm Lægreid na Zimných olympijských hrách 2026, šokovalo až za hranice športového sveta!
Po tom, ako získal bronzovú medailu, naživo v televízii priznal, že bol neverný svojej partnerke a spôsobil tým doslova mediálny ošial. „Pred šiestimi mesiacmi som stretol lásku svojho života… a pred tromi mesiacmi som spravil najväčšiu chybu svojho života a bol som neverný,“ povedal očividne rozcítený Lægreid, ktorý si svoje osobné priznanie priviezol so sebou až na olympijské pódium.
So slzami v očiach povedal, že svoju neveru priznal svojej teraz už bývalej partnerke len týždeň predtým, teda tesne pred začiatkom Olympijských hier. Následujúce dni označil za obdobie, ktoré nazval „najhorším týždňom svojho života“.
Týmto samozrejme spôsobil obrovský škandál, zatienil víťazstvo svojho krajana Johana-Olava Botna. Ten svoju zlatú medailu venoval svojmu zosnulému spoluhráčovi a priateľovi Sivertovi Guttormovi Bakkenovi, ktorý zomrel v decembri vo veku 27 rokov.
Neskôr sa pobláznený mladík ospravedlnil: „Hlboko ľutujem, že som v takýto radostný deň pre nórsky biatlon vyťahoval túto osobnú záležitosť,“ povedal pre ESPN. „Dnes nie som sám sebou a nemyslím jasne.“
„Moje ospravedlnenia smerujú k Johanovi-Olavovi, ktorý si zaslúžil všetku pozornosť po víťazstve v zlate,“ pokračoval. „Tiež sú určené mojej ex-priateľke, ktorá nechtiac skončila v mediálnom centre pozornosti. Dúfam, že sa jej darí dobre."
Bývalá priateľka nórskeho pretekára, ktorá sa rozhodla nezverejniť svoju identitu, sa nakoniec vyjadrila pre nórsky portál VG takto: „Je ťažké odpustiť. Aj po vyhlásení lásky pred celým svetom.“ Neznáma žena vyjadrila svoju vďaku rodine a priateľom, ktorí ju v tomto čase prijali a podporili. „A taktiež všetkým ostatným, ktorí na mňa mysleli a prejavili súcit,“ pokračovala, „bez toho, aby vedeli, kto som."
Nuž, nielen športové úspechy sa dejú na najväčšom športovom podujatí... Život si nevyberá, žije sa ďalej aj počas súťaženia.
