Miss Kinga Puhová o NOVOM živote v Paríži: Trvalé sťahovanie zo Slovenska a svadba s týmto mužom?!

BRATISLAVA - Na prestížnom Česko-Slovenskom plese sa zišla smotánka z oboch krajín, a jedna dáma pri vstupe do Obecného domu na seba strhla všetku pozornosť. Miss Universe Slovakia Kinga Puhová (23) doslova žiarila. V bielej róbe vyzerala ako princezná, no mnohým hneď napadla otázka: Skúška svadobných šiat?
Kinga Puhová opäť potvrdila, že titul kráľovnej krásy je v správnych rukách. Na červenom koberci sa objavila v dychberúcej bielej róbe, ktorá zvýrazňovala jej dokonalú postavu. Mnohí návštevníci z nej proste nevedeli spustiť zrak. O jej dokonalom výzore svedčí aj hlasovanie, v ktorom sa Kinga umiestnila na prvej priečke - HLASUJ TU.
Hoci Kinga vyzerá ako zo žurnálu, jej život nie je len o pózovaní. Žije síce v mekke módy, ale v Paríži okrem iného aj študuje. „Milujem to mesto, viem si tam predstaviť aj v budúcnosti pracovať,“ priznala úprimne. Pracovať áno, ale ak by sa stala mamou, život v Paríži by si rozmyslela. „Nie je to príliš rodinné mesto, takže určite by som sa vrátila domov, možno do Bratislavy. Chcela by som byť bližšie k rodine a kamarátom,“ uvažuje nahlas modelka.
Dôvodom jej častých návratov domov je však aj láska! Jej priateľ Marko totiž býva v našom hlavnom meste, pracovné aktivity ho však častokrát "vyženú aj do sveta". Napriek tomu, že obaja sú svetobežníci a milujú cestovanie, ich vzťah na diaľku funguje ako švajčiarske hodinky. „Vidíme sa každý druhý týždeň. Buď on príde za mnou, alebo ja idem domov do Bratislavy. Ale keď mám prázdniny, sme vždy spolu,“ opísala fungovanie ich vzťahu, ktorý trvá už dva roky.
Keďže sa Kinga na plese ukázala v šatách požičaných zo svadobného salónu, vo vzduchu visela aj otázka, či ide o predprípravu na jej veľký deň. Krásna Miss sa nezdráhala a vyšla s pravdou von...
