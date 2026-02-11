Ústavný súd na základe podnetu opozície preverí zákon o STVR v Bruseli

BRATISLAVA - Ústavný súd (ÚS) SR sa v prípade podnetu poslancov Národnej rady SR k zákonu o STVR obracia na Súdny dvor Európskej únie (EÚ), predkladá mu viacero prejudiciálnych otázok. Týkajú sa súladu ustanovení vnútroštátnej legislatívy s Európskym aktom o slobode médií (EMFA). Vyplýva to zo stredajšieho rozhodnutia ÚS, ktoré zverejnil na svojom webe.
Prvá z otázok sa vzťahuje na procesné postupy pri výbere generálneho riaditeľa i členov rady STVR, podmienok spôsobilosti kandidátov či rozsahu odôvodnenia menovania a odvolania členov rady i generálneho riaditeľa. Druhá prejudiciálna otázka sa týka toho, či vnútroštátna legislatíva spôsobom kreovania Rady STVR dostatočne garantuje nezávislosť členov tohto orgánu od výkonnej moci.
Ďalšie otázky, na ktoré žiada ÚS odpoveď od európskeho súdneho dvora, sa týkajú zosúladenia požiadaviek EMFA s pravidlami a procesným postupom práce Etickej komisie STVR a záruk zabezpečenia redakčnej nezávislosti. Posledná z prejudiciálnych otázok sa vzťahuje na samotné kreovanie STVR, ktoré nahradilo predchádzajúce verejnoprávne médium. ÚS sa pýta, či toto rozhodnutie zákonodarcu ešte pred začiatkom účinnosti EMFA môže byť v rozpore so Zmluvou o Európskej únii.
Zároveň ÚS oznamuje, že konanie vo veci prerušuje. Ústavnú sťažnosť podali opoziční poslanci na začiatku leta 2024. Zákon je podľa nich v rozpore s Ústavou SR i európskou legislatívou. V sťažnosti namietali okrem iného obsah legislatívy aj proces jej prijímania, vrátane vylúčenia verejnosti z prípravy zákona a skrátenia diskusie v parlamente.