Kukláči v akcii: V Košiciach a Rožňave zadržali podvodníkov! Chceli ľudí obrať o nehnuteľnosti

KOŠICE - Za pokračovací zločin podvodu obvinil košický krajský policajný vyšetrovateľ štyri osoby. „Vyšetrovanie preukázalo, že obvinení sa na skutkoch podieľali formou účastníctva a poskytovania pomoci,“ informovala polícia na sociálnej sieti. V utorok (10. 2.) v skorých ranných hodinách zasahovali u dvoch obvinených tzv. kukláči.
Muži sa podľa polície rozhodli obohatiť na úkor cudzieho majetku. „Rafinovaným plánom chceli oklamať viaceré osoby a pripraviť ich o nehnuteľnosti,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie dvoch z obvinených do väzby. Viaceré zaisťovacie úkony realizovali policajti v meste Košice a v Rožňave.
