Olympiáda 2026 Myslel si, že na neho po 16 rokoch zabudli: Slováka na hokeji v Miláne dobehla vlastná minulosť

MILÁNO - Stredajší hokejový zápas medzi Slovenskom a Fínskom sa stal osudným slovenskému občanovi, ktorého zadržala talianska polícia. Po mužovi od roku 2010 pátrala talianska justícia. Namiesto hokejového štadióna Sant Giulia tak Slovák skončil vo väznici San Vittore, napísala dnes agentúra ANSA.
Polícia zistila, že sa muž pohybuje v Miláne vďaka údajom, ktoré ubytovacie zariadenie povinne hlási do policajnej evidencie. Na základe týchto informácií ho polícia zadržala.
Na muža v roku 2010 vydal zatykač súd v Bolzane. Za rôzne krádeže v obchodoch tam bol odsúdený na 11 mesiacov a siedmich dňom väzenia. Pre tresty pod štyri roky však talianske súdy obvykle umožňujú výkon trestu mimo väznice. Rozhodnúť o tom musí súd s ohľadom na individuálny prípad.