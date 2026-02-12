Švédske stíhačky budú hliadkovať nad Grónskom v rámci misie NATO v Arktíde

ŠTOKHOLM - Švédsko vo štvrtok oznámilo, že jeho stíhačky Gripen budú hliadkovať nad Grónskom v rámci misie NATO Arktická stráž (Arctic Sentry). informuje správa agentúry AFP.
„Ako člen NATO má Švédsko povinnosť prispievať k bezpečnosti celého územia Aliancie. Arktická oblasť nadobúda zo strategického hľadiska čoraz väčší význam,“ uviedol švédsky premiér Ulf Kristersson. Švédske ozbrojené sily vo vyhlásení uviedli, že stíhačky budú štartovať z Islandu, kde je od začiatku februára umiestnených šesť lietadiel v rámci rotujúcej pohotovostnej letky NATO. V rámci arktickej misie sa budú podieľať na rôznych výcvikových aktivitách spolu s dánskymi vzdušnými silami. Do Grónska tiež dorazia švédske špeciálne jednotky a zapoja sa do niekoľko týždňov trvajúceho cvičenia.
NATO začalo s plánovaním misie po rozhovoroch amerického prezidenta Donalda Trumpa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem na pôde Svetového ekonomického fóra v Davose. Ich stretnutie zmiernilo napätie vyvolané Trumpovými vyjadreniami o potenciálnom prevzatí kontroly USA nad Grónskom. Misiu Arktická vytrvalosť spustili v utorok. Jej cieľom je zjednotiť vojenské aktivity, ktoré už v tejto oblasti vykonávajú jej členovia. Na misii sa zúčastňuje sedem členských štátov Aliancie, ktoré majú územie v Arktíde. Kľúčovú úlohu však zohráva aj Británia a účasť ohlásili aj ďalšie štáty.