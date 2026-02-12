Štvrtok12. február 2026, meniny má Perla, zajtra Arpád

Eurofondy za miliardy: PS varuje pred možným vracaním peňazí

BRATISLAVA - Vláda plánuje po sebe zanechať časovanú bombu v podobe približne 7 miliárd eur z eurofondov, na ktorých dočerpanie zostane minimum času. „Reálne hrozí, že časť týchto prostriedkov budeme musieť vracať. Je to varovanie, ktoré sme si vypočuli aj od podpredsedu Európskej komisie,“ upozornil vo štvrtok podpredseda Progresívneho Slovenska (PS) a poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban po stretnutí zástupcov hnutia s podpredsedom EK pre eurofondy a reformy Raffaelem Fittom.

SR má v aktuálnom eurofondovovom období 2021 až 2027 v Programe Slovensko k dispozícii 12,6 miliardy eur, no podľa Trubana vyčerpalo zatiaľ menej ako 13 %. „Česko je na približne 30 %, Poľsko, Rumunsko či Maďarsko na úrovni okolo 20 %. Najhoršie je na tom MIRRI (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie), kde od decembra 2025 nezasadol Monitorovací výbor, ktorý schvaľuje výzvy,“ uviedol Truban. Projekty podľa neho čakajú na podpis zmluvy aj viac ako rok. Ako podotkol, zároveň hrozí, že Slovensko nestihne vyčerpať približne 1,5 miliardy eur z plánu obnovy, ktoré musí získať do leta tohto roka.

Podpredsedníčka Výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj Ľubica Karvašová (PS) vyhlásila, že Slovensko sa opakovane dostáva na jeho rokovania pre problémy s právnym štátom a zneužívaním eurofondov. Je to podľa nej vizitka vlády Roberta Fica (Smer-SD). „Deje sa to práve v čase, keď sa rokuje o budúcich eurofondoch. Táto vláda s nimi hazarduje,“ uviedla. PS varuje, že krajine reálne hrozí prepadnutie miliárd eur. „Od partnerov v EÚ jasne zaznieva, že problémom nie je Slovensko ako také, ale systém vytvorený vládou Roberta Fica,“ zdôraznila Karvašová.

Z rokovania s podpredsedom EK podľa nej vyplynulo, že vláda nebola schopná jasne sa prihlásiť k silným regiónom pri budúcich eurofondoch. „To hovorí za všetko. Zmeniť nechcú nič, naopak, naďalej chcú využívať eurofondy ako svoj politický nástroj a rozdávať svojim najbližším a vyvolenym,“ dodala europoslankyňa.

Podľa poslanca NR SR Jána Hargaša (PS) Slovensko výrazne zaostáva v čerpaní eurofondov práve pre neschopnosť vlády.„Potrebujeme lepšie školy, nemocnice, cesty a železnice. Nepotrebujeme penzióny, v ktorých sa nedá ubytovať. Nepotrebujeme jazierka na golfových ihriskách a zjazdovkách, ale skutočné vodozádržné opatrenia,“ vyhlásil Hargaš. „Nepotrebujeme stanice za milióny, na ktorých nestoja vlaky, ale premyslené investície do infraštruktúry. A potrebujeme digitálne služby štátu hodné 21. storočia,“ dodal.

