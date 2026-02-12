Olympiáda 2026 Emotívny kolaps šéfky olympijského výboru: Rozplakala sa kvôli Ukrajincovi, ktorého vyhodila!

CORTINA D'AMPEZZO – Dráma okolo ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyča naberá na sile. Potom, čo ho nekompromisne diskvalifikovali za helmu s portrétmi padlých športovcov, sa pred novinármi nečakane zrútila samotná prezidentka MOV Kirsty Coventryová. Kým funkcionári hovoria o pravidlách, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reaguje po svojom – športovcovi udelil jedno z najvyšších štátnych vyznamenaní!
Prezidentka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Kirsty Coventryová zažila pred novinármi v Taliansku poriadne horúce chvíle. Bývalá plavkyňa a olympijská šampiónka neudržala emócie, keď vysvetľovala, prečo musel Heraskevyč z kola von.
„Naozaj som ho dnes chcela vidieť pretekať. Bolo to veľmi emotívne ráno,“ priznala so slzami v očiach. Podľa jej slov sa so športovcom stretla osobne krátko pred štartom, no nedokázali nájsť kompromis. Heraskevyč odmietol čiernu pásku na rukáve a trval na helme s 22 tvárami svojich mŕtvych priateľov. „Hovorila som s ním ako športovec so športovcom, ale máme pravidlá, ktoré musíme dodržiavať kvôli bezpečnosti a spravodlivosti,“ dodala Coventryová.
Zatiaľ čo v olympijskej dedine vládne napätie, v Kyjeve sa Vladyslav Heraskevyč stal národným hrdinom. Prezident Volodymyr Zelenskyj mu okamžite udelil Rad slobody. Sám Heraskevyč po vyhadzove z pretekov neskrýval horkosť, no ani hrdosť. Na sociálnu sieť zavesil fotku v osudnej helme s krátkym, no úderným popisom: „Toto je cena za dôstojnosť.“