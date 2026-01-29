Slováka zadržala po prílete do USA FBI, za mrežami mal zažívať peklo! Posun po dvoch rokoch: K TOMUTO sa priznal

MISSOURI - Prípad Slováka Alana Billa (33) obletel pred dvomi rokmi Slovensko. Mladíka zatkla po príchode do USA FBI. Obviňovali ho z toho, že mal byť spoluzakladateľom legálneho online trhoviska na dark webe s názvom Kingdom Market, ktoré aj riadil. To slúžilo na predaj drog, falošných bankoviek, ukradnutých identít či dokladov.
Prípad Alana Billa sa dostal do povedomia verejnosti začiatkom roka 2024. Mladého Slováka po prílete do Spojených štátov amerických v decembri 2023 zadržala FBI. Hovorilo sa o tom, že v tom čase 31-ročný Alan bol údajne spoluzakladateľom legálneho online trhoviska na dark webe s názvom Kingdom Market, ktoré aj riadil. To slúžilo na predaj drog, falošných bankoviek, ukradnutých identít či dokladov. Mladému mužovi hrozilo podľa amerických zákonov až 95 rokov za mrežami.
O Bratislavčana sa mali dlhodobo zaujímať vyšetrovatelia z celého sveta. Na webe mal vystupovať ako Vend0r a KingdomOfficial. Po zadržaní skončil vo väzbe v St. Louis v štáte Missouri. Americké úrady ešte v tom čase upovedomili aj slovenskú ambasádu vo Washingtone. Následne však bolo niekoľko mesiacov o celom prípade ticho. V lete 2024 naň však opätovne upozornil Inštitút ľudských práv. Zriadená bola aj stránka s názvom freealan.org. Alan tam bol opísaný ako cestovateľ.
Na stránke sa tiež písalo, že vo väznený v americkom štáte Missouri na neho mal byť údajne od prvého okamihu vyvíjaný ťažký psychologický nátlak, aby sa priznal k niečomu, čo podľa vlastných slov, nespáchal. Okrem toho sa v zariadení nemal cítiť bezpečne, dokonca mal mať strach vychádzať z cely, nakoľko bol svedkom niekoľkých bitiek. Tiež malo prísť k zhoršeniu jeho fyzického stavu - mal schudnúť a zostarnúť. Dokonca sa u neho mali objaviť myšlienky, že smrť by bola pre neho vykúpením.
Mal sa priznať
Následne ostalo okolo prípadu znova ticho. Pred pár dňami však médiá priniesli informáciu, že Alan sa priznal 27. januára 2026 k tomu, že viac ako dva roky pomáhal prevádzkovať darknetový trhovisko, ktoré predávalo drogy, nástroje a služby súvisiace s kybernetickou kriminalitou, falošné štátne doklady totožnosti a kradnuté osobné údaje. Informuje o tom portál bleepingcomputer.com. Podľa súdnych dokumentov sa údajne zastával administrátorskú úlohu a pôsobil ako moderátor komunity Reddit na trhu. "Bill priznal, že pomáhal iným pri údržbe alebo prevádzke spoločnosti Kingdom poskytovaním alebo obstarávaním služieb webovej správy," uviedli americké orgány. "Tiež priznal, že prijímal kryptomenu z peňaženky spojenej s Kingdom, pomáhal s vytváraním fórových stránok Kingdom na webových stránkach ako Reddit a Dread, mal prístup k používateľským menám Kingdom, ktoré uverejňovali príspevky v mene Kingdom na účtoch sociálnych médií, a komunikoval s ostatnými ohľadom určitých transakcií Kingdom,“ uviedli ďalej. Na základe dohody o vine mladý Slovák súhlasil so vzdaním sa doménových mien Kingdommarket.so a Kingdommarket.live (ktoré boli zrušené orgánmi činnými v trestnom konaní) a so stratou piatich typov kryptomien z digitálnej peňaženky.
Prípad ešte nie je na konci, za sprisahanie súvisiace s obchodom s drogami mu hrozí trest odňatia slobody na 5 až 40 rokov a môže mu byť tiež uložená aj pokuta až do výšky 5 miliónov dolárov. Rozsudok má padnúť 5. mája 2026.