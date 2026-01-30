Slovákovi sa stalo osudným vyvrcholenie pod oknom! Rakúski policajti vďaka tomu odhalili desivú PRAVDU

VIEDEŇ - Pokojný večer sa v jednej obci v Dolnom Rakúsku zmenil na šokujúci zážitok. To, čo pôsobilo ako nechutný a izolovaný incident, sa napokon ukázalo ako kľúč k odhaleniu oveľa vážnejšej trestnej činnosti.
Ticho pri televízii prerušil pohľad, na ktorý sa nedá zabudnúť
Žena si chcela užiť obyčajný večer doma. Keď však z predzáhradky začula podozrivé zvuky, vyšla k presklenej terase a ostala stáť v nemom úžase. Na jej záhradnej stoličke sedel úplne nahý cudzí muž, ktorý masturboval a dosiahol vyvrcholenie, píše Krone.at.
Scéna bola natoľko šokujúca, že okamžite zalarmovala políciu. Muž z miesta ušiel, no zanechal po sebe dôkaz, ktorý sa mu stal osudným.
Osudná stopa na skle
Páchateľ si neuvedomil, že na presklenej terase zanechal stopy spermií. Tie sa ukázali ako kľúčové. Forenzní experti z nich získali DNA profil, ktorý sa nachádzal v policajnej databáze.
Vyšetrovanie tak nenápadne prerástlo do oveľa vážnejšej roviny. Analýza prepojila toho istého muža s dvoma ďalšími trestnými činmi – vlámaním do firemných priestorov a krádežou v drogérii.
Pred súdom bez obhajcu a s priznaním
Vo štvrtok sa prípad dostal pred Krajský súd vo Viedni. Obžalovaný, 27-ročný Slovák, prišiel bez právneho zástupcu. Vinu nepopieral a s vyšetrovateľmi spolupracoval.
„Priznávam sa,“ povedal pred sudcom. Na otázku, čo ho viedlo k správaniu v predzáhradke cudzieho domu, odpovedal stroho, že bol pod vplyvom drog. Dodal, že si je vedomý, že išlo o neakceptovateľné konanie.
Argumenty o rodine sudcu nepresvedčili
Počas pojednávania sa muž snažil poukázať na zmenu svojich pomerov. Tvrdil, že má partnerku na Slovensku a dieťa, o ktoré sa chce v budúcnosti starať.
Sudca mu však jasne odkázal, že zodpovednosť za rodinu sa nedá zladiť s páchaním trestnej činnosti. Podľa súdu ide o rozhodnutia, ktoré majú reálne dôsledky.
Podmienka, ale návrat domov sa nekoná
Rozsudok znel: 12 mesiacov podmienečne za vlámanie, sexuálne obťažovanie a verejné pohoršenie. Napriek tomu si odsúdený slobodu neužil.
Proti mužovi totiž prebieha ďalšie trestné konanie, o ktorom súd podrobnosti nezverejnil. Do jeho vyriešenia zostáva vo vyšetrovacej väzbe.