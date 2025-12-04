Šok v Nemecku: Prejav mladého člena AfD pripomínal Hitlera! Myslel to vážne alebo len ako paródiu?

BERLÍN - Na ustanovujúcom zjazde mládežníckej organizácie AfD v Giessene vystúpil kandidát Alexander Eichwald prejavom, ktorý nemecké médiá prirovnali k rétorike Adolfa Hitlera. Po vlne kritiky AfD oznámila, že začala proces jeho vylúčenia.
Prejav, ktorý spustil búrku v Nemecku
Víkendové stretnutie v Giessene malo znamenať nový začiatok pre mládež Alternatívy pre Nemecko. Na zjazde vznikla organizácia Generácia Nemecko (GD), ktorá má byť priamo prepojená so stranou.
Pozornosť však strhla reč Alexandra Eichwalda – kandidáta na vedenie, ktorého vystúpenie podľa nemeckých médií pôsobilo ako podivná imitácia nacistického diktátora.
Komentátori uvádzali, že jeho gestikulácia, rytmus vety, aj spôsob vyslovovania písmena „R“ pripomínali Hitlerove historické prejavy. Niektorí diváci na sociálnych sieťach si mysleli, že ide o paródiu alebo skrytú provokáciu.
Bývalá mládež AfD sa rozpadla, nový projekt vyvolal protesty
Pôvodná mládežnícka organizácia Mladá alternatíva (JA) sa začiatkom roka sama rozpustila po tom, čo ju Spolkový úrad na ochranu ústavy označil za pravicovo-extrémistickú. Rovnako označuje aj samotnú AfD.
Nový projekt Generácia Nemecko je preto priamo pod dohľadom vedenia strany – členom sa môže stať len ten, kto je už členom AfD.
Zjazd sprevádzali masívne protesty. Polícia odhadla účasť na 25-tisíc ľudí, organizátori až na dvojnásobok. Vyše päťdesiat policajtov utrpelo zranenia, zranených bolo aj množstvo demonštrantov.
Eichwald odmieta obvinenia z imitácie nacistickej rétoriky
Počas samotného zjazdu zaznela otázka, či Eichwald nie je agentom tajných služieb, dosadeným na sabotáž akcie. Mladý politik to poprel a uviedol, že výrazné „R“ je dôsledkom toho, že pochádza zo skupiny takzvaných ruských Nemcov – etnických Nemcov, ktorí sa do krajiny vrátili po rozpade Sovietskeho zväzu.
To však neupokojilo kritikov. Nemecké médiá označili prejav za „bizarný“, „zmätený“ a „znepokojivý“.
AfD reaguje: vylúčenie z frakcie aj začiatok straníckeho konania
Miestna bunka AfD v Herforde oznámila, že Eichwalda okamžite vylúčila z frakcie v mestskej rade. Zároveň začala proces jeho vyhostenia zo strany, do ktorej vstúpil len pred niekoľkými mesiacmi.
Vedenie AfD zdôraznilo, že reč delegáta je v rozpore s hodnotami strany – a že podobné prejavy nebudú tolerované.