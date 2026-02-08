Šokujúce odhalenie: Trumpov exporadca rokoval s Epsteinom: Chcel od neho peniaze pre krajnú pravicu v Európe

WASHINGTON - Nové dokumenty ukazujú, že Steve Bannon, niekdajší poradca prezidenta USA Donalda Trumpa, sa v minulosti obrátil na zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina s cieľom získať peniaze pre vybrané politické sily v Európe. V centre jeho záujmu sa ocitli najmä nacionalistické a euroskeptické strany v Taliansku a Francúzsku.
Korešpondencia z čias po Trumpovi
Emailová komunikácia z rokov 2018 a 2019, ktorú zverejnil britský denník The Guardian, odhaľuje zákulisie Bannonných aktivít po jeho odchode z Bieleho domu. V tom čase sa opakovane presúval po Európe a snažil sa vytvoriť prepojenú sieť strán krajnej pravice, ktoré by získali vplyv v Európskom parlamente.
Jeho iniciatívy smerovali do viacerých krajín – od Talianska a Francúzska až po Nemecko či Maďarsko – no osobitnú pozornosť venoval politickým hráčom, ktorí mali v danom období rastúcu podporu voličov.
Salvini ako hlavný cieľ
Najväčší dôraz kládol Bannon na talianskeho vicepremiéra Mattea Salviniho a jeho stranu Liga Severu. Salvini bol v tom čase na vrchole politickej popularity a jeho hnutie patrilo medzi najsilnejšie nacionalistické sily v Európe.
Práve táto skutočnosť dnes vyvoláva otázky talianskej opozície. Tá po zverejnení správ vyzvala Salviniho, aby vysvetlil, či sa na vzostupe jeho strany nepodieľali aj finančné toky zo zahraničia – konkrétne z prostredia okolo Epsteina.
Francúzsko a ďalšie mená
V dokumentoch sa objavujú aj francúzske politické kruhy. Spomínaný je bývalý minister kultúry Jack Lang a jeho dcéra, pričom ich mená sa v korešpondencii objavujú opakovane.
Bannon zároveň v správach narážal aj na Marine Le Penovú, ktorej hnutie považoval za ďalšieho potenciálneho príjemcu finančnej podpory.
Podpora AfD a útoky na Merkelovú
Rozhovory medzi Bannonom a Epsteinom sa dotkli aj Nemecka. V správach vyjadrovali sympatie ku krajnej pravici, konkrétne k strane Alternatíva pre Nemecko, zatiaľ čo vtedajšiu kancelárku Angelu Merkelovú vykresľovali v negatívnom svetle.
Peniaze, o ktorých nie je jasno
Otvorenou otázkou zostáva, či Epsteinov záujem o európskych nacionalistov prerástol do reálnej finančnej podpory. Hoci s Bannonom v roku 2019 diskutoval o možnostiach financovania kandidátov do eurovolieb, dostupné dokumenty naznačujú, že iniciatíva vychádzala najmä zo strany Bannona.
Neexistujú ani dôkazy, že by Epstein udržiaval priamy kontakt s politikmi, ktorých sa snahy o financovanie týkali.
Ostrá reakcia Ligy Severu
Liga Severu akékoľvek špekulácie o prijatí peňazí od Epsteina odmieta. Označuje ich za nepodložené a prehnané a tvrdí, že strana nikdy o financovanie nepožiadala ani ho nezískala. Zároveň avizuje, že sa bude brániť proti spájaniu svojho mena či Salviniho osoby s „nechutnými postavami“.
Opozícia varuje pred zahraničným vplyvom
Podľa talianskej opozície nejde len o Epsteina ako jednotlivca. Dôležitejšie je podľa nej odhalenie širších sietí zahraničného vplyvu, ktoré sa snažia oslabovať európsku politiku zvonka.
„V Spojených štátoch sa týmto dokumentom venuje veľká pozornosť, no rovnaký záujem by si zaslúžili aj v Európe – pre to, čo hovoria o našej súčasnej politickej realite,“ uviedla poslankyňa stredoľavej Demokratickej strany Andrea Casuová.