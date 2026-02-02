Medvedev odmieta hrozbu pre Grónsko: Rusko a Čína podľa neho nijako neohrozujú autonómne územie Dánska

MOSKVA - Ruský exprezident a podpredseda Bezpečnostnej rady Dmitrij Medvedev v pondelok označil tvrdenia Západu o ruskej a čínskej hrozbe pre Grónsko za vymyslené „hrôzostrašné príbehy“. Podľa jeho slov nimi západní lídri ospravedlňujú vlastné kroky, informujú o tom agentúry Reuters a TASS.
„Náš prezident (Vladimir Putin) nedávno povedal, že táto otázka sa nás vôbec netýka. Nech si to Spojené štáty vyriešia s Európou... Je to pomerne veľká výzva pre atlantickú jednotu,“ uviedol Medvedev v rozhovore, ktorý poskytol vo svojej rezidencii neďaleko Moskvy. Čína ani Rusko podľa neho nepredstavujú pre autonómne územie Dánska žiadnu hrozbu. Americký prezident Donald Trump chce získať kontrolu nad Grónskom pre údajné bezpečnostné hrozby Ruska a Číny v Arktíde.
Rusko nechce globálny konflikt
Medvedev upozornil, že svet sa stáva čoraz nebezpečnejším, Rusko však nechce celosvetový konflikt. „Nemáme záujem o globálny konflikt. Nie sme blázni,“ vyhlásil. Zároveň pripustil, že ho nemožno vylúčiť. V rokoch 2008 až 2012 bol ruským prezidentom, Vladimir Putin bol v tom čase premiérom ruskej vlády.
Slovo má stále Putin
Podľa agentúry Reuters zostáva konečné slovo v otázkach ruskej politiky naďalej v rukách prezidenta Putina. Medvedevove vyjadrenia však podľa zahraničných diplomatov odrážajú myslenie tvrdého krídla ruskej politickej elity. Medvedev sa v posledných rokoch opakovane ostro vyjadruje na adresu Kyjeva aj západných krajín a varuje pred rizikom eskalácie konfliktu až do jadrovej „apokalypsy“.
V rozhovore uviedol, že Západ podľa neho zľahčuje ruské varovania. „Hovoria: ‚To je nezmysel, Rusi si to vymýšľajú, šíria hrôzostrašné príbehy a nikdy nič neurobia,‘“ povedal s tým, že vojna na Ukrajine dokazuje, že Rusko je pripravené brániť a presadzovať svoje záujmy.