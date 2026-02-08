Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

Čína buduje novú bojovú loď, svetu už predstavila VIDEO simulovaného boja! Experti len krútia hlavami

Čínska bojová loď budúcnosti Luanniao
Čínska bojová loď budúcnosti Luanniao (Zdroj: Facebook/Ciencity)
Video: YouTube/The Sun

PEKING – Čína patrí medzi krajiny, ktoré spravili v posledných desaťročiach nesmierny pokrok. Platí to aj pre vojenský priemysel. V súčasnej dobe sa vo východnej časti Ázie vyvíjajú technológie, na ktoré je okolitý svet prikrátky. Širokú verejnosť preto neprekvapilo video o novej bojovej lodi, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach. Experti sú však zdržanliví.

Čínske štátne médiá uverejnili koncepčné video údajne najväčšej lietadlovej lode sveta "Luanniao", ktorá poletuje v zemskej atmosfére. V zábere, ktorý je kreslený, sa loď vyhýba všetkým radarom a systémom obrany. Informuje o tom The Telegraph.

Predbežné parametre

Podľa predbežných poskytnutých údajov má byť Luanniao dlhý viac ako 240 m a jeho rozpätie krídiel bude mať viac ako pol kilometra. Stroj bude mať tvar masívneho šedého trojuholníka. Vzletová hmotnosť má byť 120-tisíc ton. Prekonáva to všetko s podobnými rozmermi a má byť o 20 percent ťažšia, ako najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald R. Ford.  

Luanniao bude schopné niesť 88 bezpilotných dronov Xuan Nu so systémom stealth (slepé a hluché pre radary) a budú schopné odpaľovať hypersonické strely. 

Experti sú skeptickí 

Tento nový stroj by sme mohli vidieť na oblohe zhruba o 20 až 30 rokov. Aspoň tak to uvádza Peking. Skeptikov však pribúda a všetci zhodne tvrdia, že ide len o "inšpiráciu pre čínsku verejnosť" a nie skutočný projekt výstavby. Expert na obranu Peter Layton poznamenal, že pokiaľ sa toto Číne podarí skonštruovať, "prekoná takmer všetkých, pretože bude mimo dosahu radarov a obranných systémov".

Čínskej armáde by sa tak otvorili nové možnosti boja a to najmä proti susedným krajinám. USA a Taiwan sa tu spomínajú najčastejšie. 

Bojová loď Luanniao je súčasťou čínskej projektu Nantianmen (Južná nebeská brána), ktorý zahŕňa množstvo plánov na posilnenie vzdušných a vesmírnych síl. Toto oznámenie je výzvou pre USA v boji o nadvládu vo vesmíre. 

Absentuje technológia 

Luanniao bol pôvodne koncipovaný už pred desiatimi rokmi, no ako vtedy, tak aj teraz, ho viacerí odborníci považujú skôr za sci-fi. Podľa oficiálnych zdrojov zatiaľ neexistuje žiadna technológia, ktorá by bolo schopná bojovú loď skonštruovať. 

Nemecký diplomat a vesmírny analytik Heinrich Kreft však povedal, že "aj mnohé veci vynálezy a technológie, ktoré boli pred 20 a 30 rokmi pre nás sci-fi, sú dnes bežnou súčasťou života". Aj on sa však pripája k teórii, že vyrobenie podobnej bojovej lode je v súčasnej dobe nereálne. 

