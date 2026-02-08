Čína buduje novú bojovú loď, svetu už predstavila VIDEO simulovaného boja! Experti len krútia hlavami

PEKING – Čína patrí medzi krajiny, ktoré spravili v posledných desaťročiach nesmierny pokrok. Platí to aj pre vojenský priemysel. V súčasnej dobe sa vo východnej časti Ázie vyvíjajú technológie, na ktoré je okolitý svet prikrátky. Širokú verejnosť preto neprekvapilo video o novej bojovej lodi, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach. Experti sú však zdržanliví.
Čínske štátne médiá uverejnili koncepčné video údajne najväčšej lietadlovej lode sveta "Luanniao", ktorá poletuje v zemskej atmosfére. V zábere, ktorý je kreslený, sa loď vyhýba všetkým radarom a systémom obrany. Informuje o tom The Telegraph.
Predbežné parametre
Podľa predbežných poskytnutých údajov má byť Luanniao dlhý viac ako 240 m a jeho rozpätie krídiel bude mať viac ako pol kilometra. Stroj bude mať tvar masívneho šedého trojuholníka. Vzletová hmotnosť má byť 120-tisíc ton. Prekonáva to všetko s podobnými rozmermi a má byť o 20 percent ťažšia, ako najväčšia lietadlová loď sveta USS Gerald R. Ford.
Luanniao bude schopné niesť 88 bezpilotných dronov Xuan Nu so systémom stealth (slepé a hluché pre radary) a budú schopné odpaľovať hypersonické strely.
Experti sú skeptickí
Tento nový stroj by sme mohli vidieť na oblohe zhruba o 20 až 30 rokov. Aspoň tak to uvádza Peking. Skeptikov však pribúda a všetci zhodne tvrdia, že ide len o "inšpiráciu pre čínsku verejnosť" a nie skutočný projekt výstavby. Expert na obranu Peter Layton poznamenal, že pokiaľ sa toto Číne podarí skonštruovať, "prekoná takmer všetkých, pretože bude mimo dosahu radarov a obranných systémov".
Čínskej armáde by sa tak otvorili nové možnosti boja a to najmä proti susedným krajinám. USA a Taiwan sa tu spomínajú najčastejšie.
Bojová loď Luanniao je súčasťou čínskej projektu Nantianmen (Južná nebeská brána), ktorý zahŕňa množstvo plánov na posilnenie vzdušných a vesmírnych síl. Toto oznámenie je výzvou pre USA v boji o nadvládu vo vesmíre.
Absentuje technológia
Luanniao bol pôvodne koncipovaný už pred desiatimi rokmi, no ako vtedy, tak aj teraz, ho viacerí odborníci považujú skôr za sci-fi. Podľa oficiálnych zdrojov zatiaľ neexistuje žiadna technológia, ktorá by bolo schopná bojovú loď skonštruovať.
Nemecký diplomat a vesmírny analytik Heinrich Kreft však povedal, že "aj mnohé veci vynálezy a technológie, ktoré boli pred 20 a 30 rokmi pre nás sci-fi, sú dnes bežnou súčasťou života". Aj on sa však pripája k teórii, že vyrobenie podobnej bojovej lode je v súčasnej dobe nereálne.