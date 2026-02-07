TRAGÉDIA v Taliansku! Lavína strhla viacero ľudí! Z miesta nešťastia hlásia štyri obete

V talianskych Alpách sa strhla mohutná lavína a strhla niekoľko ľudí. Záchranári prišli neskoro. (Zdroj: X/Vigili del Fuoco)
RÍM - Pri niekoľkých lavínach na severe Talianska zahynuli štyria ľudia a ďalší utrpeli zranenia. Informovala o tom dnes agentúra DPA. V talianskych horách platí vysoké lavínové nebezpečenstvo.
V údolí Valtellina zmietla lavína troch skialpinistov, dvaja z nich zomreli. Ďalšie dve lavíny ohlásila horská služba v Tridentsku, každá z nich si vyžiadala jedného mŕtveho.
Záchranári sa snažili dostať k miestu nešťastia čím skôr. Na sociálnych sieťach sa objavilo dokonca aj video z helikoptéry, ktorá prečesávala celú oblasť nešťastia. Jednu osobu spozorovali zo vzduchu a dokonca sa im podarilo aj vytiahnuť ju spod snehu, bolo už ale neskoro.