Zmeny na talianskom ostrove Capri! Úrady sprísňujú pravidlá pre turistov

CAPRI - Úrady na talianskom ostrove Capri v snahe obmedziť rozsiahly nápor turistov toto leto zakážu vstup na ostrov pre skupiny návštevníkov nad 40 osôb. V sobotu o tom informovali agentúry AFP a ANSA.
Okrem tohto opatrenia úrady zaviedli aj nové povinnosti pre turistických sprievodcov. Podľa nových pravidiel schválených mestskou radou budú svojim klientom počas prehliadok povinní poskytnúť bezdrôtové slúchadlá a používanie reproduktorov bude zakázané. Namiesto dáždnika alebo iných potenciálne neestetických predmetov tiež budú sprievodcovia na svoju prítomnosť v davoch musieť upozorňovať iným menej nápadným označením.
Ostrov Capri v Neapolskom zálive je známy najmä svojimi bielymi vilami, pobrežím posiatym zátokami a luxusnými hotelmi. Trvale na ňom žije 13.000 ľudí. Denne ho však počas letnej sezóny navštívi až 50.000 turistov. Podnikateľská asociácia Ascom Confcommercio Capri privítala nové pravidlá. Jej predseda povedal, že sú nevyhnutné na zmiernenie návalu turistov v obľúbených oblastiach a pre obnovenie primeraného priestoru na chodníkoch.