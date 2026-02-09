Tragédia v Južnej Kórei: Pri páde starnúceho vojenského vrtuľníka zahynuli dvaja vojaci

SOUL - V Južnej Kórei dnes zahynuli dvaja vojaci, s ktorými sa pri cvičnom lete zrútil vojenský vrtuľník určený na vyradenie. Zatiaľ nie je jasné, či sa nehoda stala pri návrate stroja na základňu alebo počas výcviku, napísala s odvolaním sa na armádnych predstaviteľov agentúra Jonhap.
Vrtuľník AH-1S Cobra armádnej leteckej jednotky so sídlom v Kapjonge, asi 55 kilometrov severovýchodne od Soulu, havaroval po 75 minútach letu neďaleko základne. K požiaru ani výbuchu nedošlo. Dvaja poddôstojníci vo veku 30 a 50 rokov boli prevezení do nemocnice, kde neskôr zomreli.
Armáda pozastavila lety a zisťuje príčinu nehody
Armáda pozastavila všetky lety strojov typu AH-1S a zriadila špeciálnu vyšetrovaciu komisiu, ktorá má určiť príčinu nehody. Tá by sa mohla zistiť zo záznamového zariadenia, ktoré bolo na palube lietadla.
Havarovaný vrtuľník AH-1S bol nasadený v roku 1991. Armáda, ktorá tento model prvýkrát použila v roku 1988, chcela začať s vyraďovaním starnúcich helikoptér Cobra v roku 2028 a tento proces dokončiť do roku 2031.