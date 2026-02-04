Šokujúce odhalenie: Putinov špión mal plánovať atentát na Zelenského! V Poľsku ho odsúdili

VARŠAVA - Spolupráca s ruskými tajnými službami viedla k tvrdému verdiktu. Poľský súd odsúdil muža, ktorý podľa vyšetrovateľov zhromažďoval citlivé údaje o kľúčovom letisku pri hraniciach s Ukrajinou. Informácie mohli byť zneužité aj pri plánovaní útoku na ukrajinského prezidenta.
Rozsudok za špionáž
Okresný súd v Poľsku uznal 50-ročného Pawela K. vinným zo špionáže a uložil mu trest odňatia slobody na tri roky a šesť mesiacov. Podľa rozsudku muž vedome spolupracoval s ruskou vojenskou rozviedkou a odovzdával jej spravodajsky cenné informácie.
O prípade informoval poľský spravodajský portál RMF24.
Dobrovoľná spolupráca s Moskvou
Odsúdený pochádzal z mesta Hrubieszów, ktoré leží len niekoľko kilometrov od ukrajinskej hranice. Podľa súdu sa Pawel K. ruským tajným službám neponúkol pod nátlakom — naopak, spoluprácu inicioval sám a postupne preberal konkrétne spravodajské úlohy.
Vyšetrovatelia zároveň uviedli, že muž prejavil ochotu vstúpiť buď do žoldnierskej Wagnerovej skupina, alebo priamo do radov ruskej armády.
Letisko ako citlivý cieľ
Jednou z hlavných aktivít odsúdeného bolo zhromažďovanie údajov o bezpečnostných opatreniach na letisku Rzeszów-Jasionka. Toto letisko sa nachádza na juhovýchode Poľska a zohráva kľúčovú úlohu ako logistický uzol pre západné dodávky zbraní smerujúce na Ukrajinu.
Ako upozornil nemecký týždenník Der Spiegel, práve z tohto letiska pravidelne štartuje a pristáva aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa poľských orgánov preto existuje vážne podozrenie, že získané informácie mohli byť využité pri príprave atentátu.
Špionáž nie je len poľský problém
Text zároveň poukazuje na to, že aktivity zahraničných spravodajských služieb sa neobmedzujú len na Poľsko. Podľa vyjadrenia švajčiarskej spravodajskej služby NDB majú v krajine výraznú prítomnosť najmä ruské a čínske tajné služby.
„Významná časť získavania informácií prebieha prostredníctvom ľudských zdrojov. Na tieto účely sú často využívané aj diplomatické zastúpenia,“ uviedla hovorkyňa NDB.
Varovanie pre Európu
Prípad Pawla K. je ďalším dôkazom, že spravodajský boj okolo vojny na Ukrajine prebieha aj hlboko v zázemí európskych krajín. Bezpečnostné služby preto opakovane varujú, že podobné aktivity môžu predstavovať reálne ohrozenie nielen pre vojenskú infraštruktúru, ale aj pre politických lídrov.