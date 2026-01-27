Studená sprcha pre európskych lídrov: Kremeľ s nimi odmieta rokovať! Ste zdegenerovaní

MOSKVA - Ruské vedenie pritvrdzuje rétoriku voči Európe. Po sérii vyjadrení o Ukrajine zazneli z Moskvy osobné útoky na európskych politikov, ktorých Kremeľ označuje za neschopných a nehodných rokovaní.
Peskov: Európu ovládla politická degenerácia
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ostro zaútočil na súčasné politické elity v Európe. V rozhovore pre novinára Pavla Zarubina vyhlásil, že politici, ktorí dnes v Európskej únii zastávajú rozhodujúce funkcie, podľa Moskvy vážne poškodzujú celý systém medzinárodných vzťahov.
„Je to, žiaľ, dôkaz degenerácie politikov, ktorí sú dnes v Európe pri moci. Trpí tým celý mechanizmus medzinárodnej spolupráce. Sú jednoducho neschopní,“ citovala Peskova ruská agentúra TASS.
Terčom sa stala šéfka diplomacie EÚ
Najtvrdšie slová smerovali na adresu vysokej predstaviteľky EÚ pre zahraničnú politiku Kaji Kallasovej. Podľa Peskova s ňou Moskva nemá v úmysle viesť akékoľvek rokovania – a údajne ani Washington.
„Nebudeme s ňou o ničom diskutovať. A nebudú ani Američania. To je úplne jasné,“ vyhlásil podľa agentúry Interfax. Európskych lídrov zároveň označil za politicky negramotných funkcionárov bez schopnosti viesť zmysluplný dialóg.
Kallasová: Bez ruských ústupkov mier nebude
Kallasová sa k ruskej agresii vyjadruje dlhodobo konzistentne. V nedávnom rozhovore pre španielsky denník El País zdôraznila, že Rusko je na Ukrajine jednoznačným agresorom a akékoľvek mierové rokovania musia vychádzať z tohto faktu.
„Ak chceme dosiahnuť mier, potrebujeme konkrétne ústupky a záväzky zo strany Ruska. Podľa mojich výpočtov Rusko za posledných sto rokov napadlo viac než 19 krajín – niektoré dokonca opakovane,“ uviedla.
Lavrov pritvrdil útoky proti Európe
Na rovnakú vlnu sa v priebehu týždňa naladil aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Európu označil za historický zdroj globálnych problémov.
„Európa je v zásade pôvodcom všetkých hlavných tragédií ľudstva – od otroctva a kolonializmu až po rozpútanie dvoch svetových vojen s obrovskými stratami na životoch,“ vyhlásil.
Moskva hovorí o „prebudení zdravých síl“
Lavrov zároveň tvrdí, že v Európe sa podľa Kremľa začínajú ozývať hlasy, ktoré sú Moskve bližšie. Ako príklady uviedol Maďarsko, Slovensko a Českú republiku, no pridal aj Nemecko a Francúzsko.
„Zdravé sily v Európe sa konečne prebúdzajú a ich hlasy sú čoraz počuteľnejšie,“ vyhlásil šéf ruskej diplomacie.