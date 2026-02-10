MIMORIADNY ONLINE Ukrajina rozbieha výrobu zbraní s Francúzskom: Zasahuje aj pápež s veľkou pomocou

KYJEV - Ukrajina a Francúzsko sa dohodli na spoločnej výrobe zbraní, oznámil ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov v pondelok po stretnutí s francúzskou ministerkou ozbrojených síl Catherine Vautrinovou v Kyjeve. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Pápež Lev posiela 80 generátorov a tisíce zdravotníckych potrieb na Ukrajinu. Pápež Lev XIV poslal generátory a zdravotnícke a potravinové zásoby na Ukrajinu, aby pomohol civilistom zvládnuť mrazivé zimné teploty a neustále útoky, oznámila Vatikán 9. februára.
Ukrajina začne podľa ministra obrany vyrábať zbrane spoločne s Francúzskom
Obe krajiny podpísali list o zámere, ktorý otvára cestu pre „veľké spoločné projekty v oblasti obranného priemyslu“, napísal Fedorov na platforme Telegram. Nešpecifikoval však, aké zbrane bude Ukrajina s Francúzskom vyrábať ani kedy sa výroba začne. „Prechádzame od dodávok k spoločnej výrobe a dlhodobým riešeniam, ktoré systematicky posilňujú našu obranu,“ dodal Fedorov.
Ukrajina a Francúzsko tiež diskutovali o nových dodávkach francúzskych zbraní a vojenského vybavenia pre Kyjev vrátane protiraketových striel Aster, stíhacích lietadiel Mirage 2000 a protivzdušných systémov SAMP-T. „Francúzsko stojí a bude stáť na strane ukrajinského ľudu,“ napísala Vautrinová ešte v nedeľu na platforme X.
AFP pripomína, že Francúzsko minulý rok oznámilo, že na vojenskú pomoc Kyjevu dodá dve miliardy eur. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron v novembri podpísali list o zámere týkajúci sa možného dodania až 100 viacúčelových stíhacích lietadiel Rafale na Ukrajinu.