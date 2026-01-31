TOTO začína byť vážne: Irán, Čína a Rusko chystajú nové spoločné námorné cvičenie v Indickom oceáne! A nie len tam

TEHERÁN - Spoločné námorné cvičenia Iránu Číny a Ruska vstupujú do novej fázy. Po oznámení manévrov v severnej časti Indického oceánu sa potvrdilo, že vojenské aktivity sa presunú aj do Hormuzského prielivu – jedného z najcitlivejších strategických bodov sveta. Oblasťou pritom operujú aj americké lietadlové lode.
Osem rokov spolupráce a nový rozsah
Trojica krajín – Irán, Čína a Rusko – nadviaže na sériu spoločných vojenských manévrov, ktoré prebiehajú od roku 2019 pod názvom Maritime Security Belt. Tohtoročné cvičenie je už ôsme v poradí a podľa dostupných informácií má výrazne širší geografický aj operačný záber než predchádzajúce ročníky.
Zatiaľ čo prvá časť manévrov je plánovaná v severnej časti Indického oceánu, ďalšia fáza sa má uskutočniť 1. a 2. februára v Hormuzskom prielive.
Kľúčový prieliv pod zvýšeným dohľadom
Hormuzský prieliv patrí medzi najdôležitejšie námorné trasy na svete – denne ním prechádza približne pätina globálnych dodávok ropy. Akákoľvek vojenská aktivita v tejto oblasti je preto okamžite vnímaná v širšom geopolitickom kontexte.
Podľa dostupných informácií sa v prielive majú pohybovať iránske vojnové lode spolu s jednotkami čínskeho a ruského námorníctva. Cvičenia majú zahŕňať aj živé streľby, taktické presuny a koordináciu medzi flotilami.
Americká prítomnosť zvyšuje citlivosť situácie
V regióne sa zároveň nachádzajú aj lietadlové lode amerického námorníctva, ktoré operujú v Perzskom zálive ako súčasť odstrašujúcej prítomnosti Spojených štátov.
Prakticky to znamená, že skupina iránskych čínskych a ruských lodí sa bude pohybovať medzi americkými námornými silami a vstupom do Perzského zálivu. Hoci ide oficiálne o cvičenia, odborníci upozorňujú, že takáto konfigurácia výrazne zvyšuje riziko incidentov spôsobených chybou alebo nesprávnou interpretáciou manévrov.
Rusko a Čína ako jadrové veľmoci po boku Iránu
Rusko a Čína patria medzi jadrové veľmoci, zatiaľ čo Irán zostáva krajinou s rozvinutým jadrovým programom, no bez potvrdenej jadrovej zbrane. Spoločné manévre týchto troch štátov preto vysielajú výrazný politicko-vojenský signál – demonštrujú schopnosť koordinácie mimo bezpečnostných štruktúr vedených Spojenými štátmi a posilňujú vplyv tejto trojice v strategicky citlivom regióne.
Zároveň platí, že akýkoľvek ozbrojený incident zahŕňajúci lode Ruska alebo Číny by mal potenciál prerásť do vážnej medzinárodnej krízy, čo zvyšuje dôležitosť opatrnosti počas manévrov v Hormuzskom prielive.
Oficiálne ciele manévrov
Podľa vyhlásení zúčastnených armád je cieľom cvičení:
- zlepšiť bezpečnosť námornej dopravy,
- nacvičiť ochranu obchodných trás,
- posilniť spoluprácu pri záchranných operáciách,
- a koordinovať postupy proti pirátstvu a námornému terorizmu.
Západné analytické centrá však upozorňujú, že symbolická rovina cvičení je minimálne rovnako dôležitá ako tá vojenská.
Signál smerom k Washingtonu
Načasovanie manévrov je vnímané ako reakcia na:
- dlhodobé napätie medzi Spojené štáty a Iránom,
- pokračujúcu vojnu na Ukrajine,
- a rastúcu rivalitu medzi USA a Čínou v oblasti globálnej bezpečnosti.
Spoločné cvičenia v tak citlivej oblasti, akou je Hormuzský prieliv, tak pôsobia ako strategické upozornenie, že Moskva Peking a Teherán sú pripravené koordinovať svoje kroky aj mimo vlastných regiónov.
Čo to znamená pre svet
Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by cvičenia mali prerásť do ozbrojeného konfliktu. Zároveň však platí, že koncentrácia vojenských síl viacerých mocností na jednom mieste zvyšuje riziko nepredvídateľných situácií.
Pre globálnu ekonomiku aj bezpečnosť ostáva Hormuzský prieliv jedným z najcitlivejších bodov planéty – a nadchádzajúce dni ukážu, či cvičenia prebehnú bez incidentov.