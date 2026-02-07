Nový sneh zvyšuje lavínové riziko v Tatrách: Platí výstraha druhého stupňa

LIPTOVSKÝ HRÁDOK - V Tatrách platí v sobotu nad hranicou lesa, kde pripadlo do 15 centimetrov nového snehu, ktorý vplyvom oteplenia oťažieva mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách je vyhlásený prvý stupeň, malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Nad hranicou 1700 metrov nad morom sa vplyvom silného vetra tvoria nestabilné snehové dosky a vankúše. „Dosky aj nový sneh je uložený na starom tvrdom podklade, s ktorým nie je dostatočne dobre previazaný. Lavínu je možné uvoľniť lokálne aj pri malom dodatočnom zaťažení v strmom a veľmi strmom teréne,“ uviedlo stredisko s tým, že vplyvom oteplenia sa môžu vyskytovať aj menšie samovoľné lavíny.
Staršia snehová pokrývka je prevažne dobre spevnená a sadnutá. Na ňu napadlo do 15 centimetrov nového snehu, ktorý je rozmiestnený nerovnomerne, hlavne v severnom sektore. Striedajú sa tvrdé platne s nafúkanými vankúšmi nového snehu.