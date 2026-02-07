Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Nečakaný nález na farmách: Severomacedónska polícia zaistila 40 ton nelegálnej marihuany

SKOPJE - Polícia v Severnom Macedónsku v sobotu zaistila 40 ton nelegálnej marihuany pri raziách vo viacerých poľnohospodárskych podnikoch. Informuje agentúra DPA.

Deväť ton marihuany a 1300 fliaš konopného oleja polícia objavila na farme v hlavnom meste Skopje. Ďalších 31 ton zaistili na farmách na východe krajiny. Podľa miestnych médií zasahovali v meste Strumica asi 120 kilometrov od Skopje.

Farmy boli cieľom operácie

Farmy, ktoré boli cieľom operácie, mali licenciu na produkciu medicínskej marihuany, ktorá je v Severnom Macedónsku povolená na terapeutické použitie. Policajti však spochybňujú, že nájdené množstvá boli súčasťou legálne zdokumentovanej produkcie a tvrdia, že v skutočnosti mohli byť určené na medzinárodný obchod s drogami.

Vyšetrovatelia pracujú so scenárom, že marihuana bola distribuovaná do Srbska, kde v januári zaistili päť ton nelegálnej látky. Pri akcii zadržali štyroch srbských občanov a miestne orgány vydali medzinárodný zatykač na člena miestneho zastupiteľstva v meste Kruševac, ktorého podozrievajú z vedenia zločineckej skupiny. Severomacedónske ministerstvo vnútra uviedlo, že jeden z mužov zadržaných v Srbsku bola spolumajiteľom jednej z fariem, v ktorej miestne orgány činné v trestnom konaní v sobotu vykonali raziu.

