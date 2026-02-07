VÝJAZD horských záchranárov: V ROKLINE v Slovenskom raji skončila 53-ročná žena! Spôsobila si zranenie

SUCHÁ BELÁ - V dnešných hodinách (7.2. 2026) dostali horskí záchranári žiadosť o pomoc. V problémoch sa ocitla staršia žena, ktorá si navyše spôsobila zranenie.
V sobotu 7. februára napoludnie prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS (Horská záchranná služba) žiadosť o pomoc. V problémoch sa ocitla žena slovenskej národnosti vo veku 53 rokov. Záchranári museli po ňu ísť do rokliny Suchá Belá na zelenom TZCH.
Turistka si navyše spôsbila tržnú ranu v oblasti predkolenia. Na pomoc jej smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Slovenský raj. "Pacientku na mieste vyšetrili, ranu ošetrili a následne ju transportovali na Podlesok. Odtiaľ pokračovala do nemocničného zariadenia na vlastnú žiadosť v sprievode rodinného príslušníka," informuje HZS.