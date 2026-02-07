MIMORIADNY ONLINE Orbán vyhlásil prezidenta Zelenského za NEPRIATEĽA Maďarska! S TÝMTO nesúhlasí

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok obvinil Rusko zo snahy zničiť elektrárne a celý energetický systém na Ukrajine. Informuje o tom správa stanice Sky News a Zelenského príspevku na sieti X. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
21:50 Podľa hlásení ukrajinského letectva Rusi zaútočili na ukrajinské objekty kritickej infraštruktúry 408 dronmi a 39 strelami rôzneho typu, pričom protivzdušná obrana zneškodnila 382 bezpilotných lietadiel a 24 rakiet. Ďalších 13 striel a 21 dronov zasiahlo 19 miest, dodali vzdušné sily s poznámkou, že informácie o zvyšných raketách sa spresňujú. Útok v čase hlásenia podľa nich pokračoval.
20:30 Orbán vyhlásil Ukrajinu za „nepriateľa“ Maďarska. Maďarský premiér Viktor Orbán kritizoval Ukrajinu za výzvu EÚ, aby zastavila dovoz lacnej ruskej energie. „Každý, kto to hovorí, je nepriateľom Maďarska, takže Ukrajina je naším nepriateľom,“ povedal.
17:30 Spojené kráľovstvo údajne zvažuje zabavenie ruského tankera tieňovej flotily, čo predstavuje novú taktiku vynucovania práva. Britskí predstavitelia obrany pre Guardian uviedli, že vojenské možnosti zabavenia lodí boli prediskutované počas konzultácií medzi spojencami NATO.
16:00 V Moldavsku bol nájdený dron typu Gerbera, ktorý Rusko používalo vo vojne proti Ukrajine. Moldavská polícia uviedla, že dron neprepravoval výbušniny.
14:05 Ukrajina zasiahla „dôležitý“ ruský závod na výrobu paliva pre strely s plochou dráhou letu v Tverskej oblasti, drony spôsobili „masívny požiar“. Údaje zo satelitnej monitorovacej služby FIRMS, ktorá sleduje požiare na celom svete takmer v reálnom čase, ukázali aktívne horenie na území závodu po útoku.
13:28 Po dosiahnutí prímeria na Ukrajine by sa mohla zintenzívniť hrozba pre východné krídlo NATO zo strany Ruskej federácie, vyhlásil predseda Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC) Wolfgang Ischinger. Informuje o tom správa tlačovej agentúry DPA.
10:40 Spojené štáty dali Ukrajine a Rusku čas na ukončenie takmer štvorročnej vojny do júna tohto roka a delegácie oboch krajín zároveň pozvali na nové kolo mierových rokovaní na budúci týždeň v USA. Oznámil to v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informujú správy agentúr AFP a AP.
10:14 Vzdušný priestor na juhovýchode Poľska bol dnes ráno na niekoľko hodín opäť uzavretý kvôli nutnosti nasadiť poľské vojenské letectvo v súvislosti s ruskými útokmi na Ukrajinu. Vyplýva to z informácií, ktoré dnes poskytli operačné velenie poľských ozbrojených síl, americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) aj server pre sledovanie letov FlightRadar24. Letisko v Lubline a v Řešove dočasne prerušili prevádzku, aby bolo zabezpečené voľné pôsobenie vojenského letectva, uviedol aj poľský úrad riadenia letovej prevádzky PANSA.
07:44 Rusko zaútočilo na energetickú infraštruktúru Ukrajiny v skorých ranných hodinách 7. februára, čo spôsobilo núdzové výpadky prúdu v celej krajine, uviedol ukrajinský štátny prevádzkovateľ rozvodnej siete Ukrenergo.
07:43 Americký prezident Donald Trump si pochvaľoval rozhovory o ruskej vojne Ukrajine. Na začiatok budúceho týždňa oznámil ďalšie rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom. Šéf Bieleho domu to povedal v piatok novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One.
06:10 „(Rusko) sa snaží zničiť naše svetlo. A Ukrajina spolu s našimi priateľmi bojuje proti temnote,“ uviedol Zelenskyj vo videu zverejnenom na sieti X. „Toto je boj, v ktorom je všetko jasné. Neexistujú tu žiadne šedé zóny,“ pokračoval. Zelenskyj tvrdí, že pre Ukrajinu je dôležité mať dostatočnú protivzdušnú obranu, aby bola „obloha bezpečná“. Dôležité je tiež podporovať svojich ľudí a zotaviť sa po útokoch. „Je pre nás dôležité dosiahnuť dôstojný mier a spoľahlivé bezpečnostné záruky,“ konštatoval prezident.
V skoršom príspevku Zelenskyj informoval, že sa v Kyjeve stretol s estónskym ministrom zahraničných vecí Margusom Tsahknom, s ktorým diskutoval o podpore Ukrajiny. Hlavnú pozornosť venovali pomoci v oblasti energetiky a obrany, spolupráci s partnermi v rámci tzv. koalície ochotných, posilneniu schopnosti protivzdušnej obrany a príspevku k iniciatíve PURL - program známy ako Zoznam prioritných požiadaviek Ukrajiny, vytvorený Spojenými štátmi a ich spojencami. Okrem toho rokovali tiež o diplomacii zameranej na mier, ako aj o konkrétnych krokoch na vyvíjanie tlaku na Rusko.