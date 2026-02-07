VEĽKÝ posun v Epsteinových spisoch: Komunikácia delikventa je vo forme mailov na TOMTO webe!

WASHINGTON – Odtajnené spisy Jeffreyho Epsteina postupne uverejňuje na svojej stránke rezort spravodlivosti USA. Mimo Spojených štátov je však v niektorých krajinách problém so sťahovaním týchto súborov, ktoré sú okrem iného zabezpečené v súboroch Adobe Acrobat. Spisy Epsteina však nájdete aj na inej stránke. Navyše sú tam prehľadne zoradené.
Súbory, ktoré obsahujú skrytú komunikáciu sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina s vysokopostavenými politikmi a osobnosťami šoubiznisu, nie sú uverejnené len na oficiálnych stránkach ministerstva spravodlivosti USA. Podľa zákona Epstein Files Transparency Act sa odhaľujú postupne ďalšie spisy.
Komunikácie sa dajú sledovať podobne, ako klasická emailová pošta na Gmaili. Na sociálnych sieťach sa objavuje čoraz viac videí, kde používatelia uvádzajú ako zdroj jmail.world. I keď je veľká časť spisov "začiernených", archív zahrňuje aj množstvo fotografií.
Podľa oficiálnych údajov má ísť o 300 GB dát. Portál TouchIt informuje, že "Jmail sa dá prepnúť do rozhrania fotografií alebo prezerania súborov nazvaného JDrive". Okrem je k dispozícii aj možnosť zobrazenia letov Epsteina a teda aj ďalších osobách, ktoré s ním za tie roky cestovali.
"JVR je samostatná sekcia pre zobrazenie priestorov jeho bytov a rezidencií cez virtuálnu realitu. Nepotrebujete na to špeciálne zariadenie. Ovládať ho môžete vo webovom prehliadači pomocou klávesov a myši ako pri hrách," pripomína portál.