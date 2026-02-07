Ani dráma v rodine ich nezastaví! Brooklyn a Nicola chcú adoptovať dieťa: Babyboom u Beckhamovcov?

LOS ANGELES - U Beckhamovcov sa stále niečo deje. Uprostred rodinného sporu prominentného futbalistu a Posh Spice Girl Victorie s ich najstarším synom Brooklynom, prichádza ďalšia novinka. Mladý pár si plánuje adoptovať dieťa! So starými rodičmi Beckhamovcami však pri tomto závažnom rozhodnutí nepočítajú.
Brooklyn Beckham a Nicola Peltz vraj zvažujú adopciu, a dôvody sú oveľa hlbšie, než sa zdá. Navonok láska. Luxus. Instagramová dokonalosť. V zákulisí? Rozhodnutie, ktoré má otriasť oboma rodinami.
Podľa zdrojov z okolia páru mladomanželia vážne zvažujú adopciu dieťaťa. A nie, nejde o impulz, trend ani chvíľkový rozmar. Má to byť premyslený, tichý a prekvapivo vážny plán. Adopcia pre nich nie je len o rodičovstve. „Je to spôsob, ako si vytvoriť vlastnú rodinu – mimo tieňa Beckhamovcov aj Peltzovcov.“ zmienil zdroj z okolia páru.
Brooklyn celý život žije pod menom, ktoré zatieňuje každú jeho voľbu. Nicola vyrastala v miliardárskej dynastii, kde sa všetko meria kontrolou a očakávaniami. Adopcia má byť ich spôsob, ako povedať: „Toto je náš život. A naše rozhodnutia.“ V ich prípade ide o dlhodobé rozhovory, ktoré viedli ešte pred svadbou. Nie spontánne. Nie emotívne. Ale premyslené do detailov.
Zdroj blízky páru, ktorý sa zosobášil v roku 2022, povedal, že chcú "kŕdeľ" detí – a aspoň jedno, ktoré nebude ich biologicky. Obaja vedia, že pochádzajú z pomerov nepredstaviteľných privilégií. A preto veľmi túžia niečo vrátiť. Chcú ponúknuť znevýhodnenému bábätku alebo dieťaťu čo najlepší možný život.
Okrem toho, Nicola nedávno veľmi schudla pre svoju ďalšiu filmovú rolu, čo znamená, že vynosiť vlastné dieťa by nateraz zrejme nebolo možné.
Pre Victoriu a Davida by to bola zdrvujúca rana, keby nemali žiadny kontakt s budúcim vnúčaťom. Vždy totiž milovali predstavu stať sa starými rodičmi. Ako sa zdá, Brooklyn sa chce vo svojom živote naozaj posunúť ďalej a je zmierený s tým, že jeho rodina súčasťou tej novej už nebude.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%