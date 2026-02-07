ŠOKUJÚCI príbeh: Rodina pochovala syna, ktorý mal padnúť v ruskom zajatí, VIDEO po dvoch rokoch im ZAVOLAL!

KYJEV – Rodina ukrajinského vojaka tušila, že skôr či neskôr môžu prísť o člena rodiny. Vojsko jedného dňa matke oznámilo, že jej syn padol v boji. Nasledovali strašné chvíle plné smútku a náreku. Prebehol dokonca aj pohreb. Po dvoch rokoch bolo ale všetko inak. Matkinu reakciu jej údajne zabitého syna zachytili na videu. Zavolal jej domov.
V roku 2023 pochovala v obci na západe Ukrajiny matka syna Nazara. Armáda jej oznámila, že padol v ruskom zajatí. Boli to ťažké chvíle pre celú rodinu. Po dvoch rokoch prišiel ale veľký šok. Ako informuje BBC, Nazar Daletskyi zavolal na mobil matke. Bol síce vyčerpaný a zoslabnutý, ale stále nažive.
Silné emócie pre celú rodinu
Nazar bol v ruskom zajatí, z ktorého sa dostal po výmene väzňov. "Bolo to emočne veľmi silné. Som stále dojatá a zároveň šokovaná," hovorí matka Natália. Hneď prvý telefonát s "pochovaným" synom bol zachytený na videu.
Matka Natália sa pýta Nazara, či je v poriadku. "Moje dieťa zlaté," hovorí s plačom a v pozadí kričí a skáče od radosti Nazarova sesternica Roksolana. "Bolo to celé také zvláštne, pretože som už syna pochovala, ale zrazu počujem jeho hlas. Viete si predstaviť tie emócie matky? Veľké, naozaj obrovské šťastie. Nedokázala so zadržať slzy," hovorí Natália.
Za vlasť bojoval už v roku 2014, v máji minulého roku ho zajali Rusi
Nazar Daletskyi išiel bojovať za Ukrajinu už v roku 2014. Po invázii Ruska v roku 2022 sa presunul rovno na front. Vtedy mal 42 rokov. "Nemal žiadne námietky ani pochybnosti. Hneď sa zbalil a odišiel," prezradil jeho bratranec.
V máji minulého roku však prišli zarážajúce správy. Nazar sa po jednej z akcii svojej jednotky už neozval. Keď mu matka zavolala, zdvihol to muž hovoriaci po rusky, ktorý jej vysvetlil, že jej syn "je v zajatí, ale všetko bude v poriadku". Neprezradil jej však, kde držia jej syna, ani či je zranený.
Telo identifikovali na základe DNA
Neskôr však matke Natálii zavolali, že v márnici na juhovýchode Ukrajiny bolo identifikované telo. Podľa vzorky DNA, ktorú poskytla, malo ísť o zhodu a teda bohužiaľ telo malo podľa všetkého patriť jej synovi. Vtedy o tom nikto nepochyboval.
"Telo bolo silne spálené. Našli ho s ďalšími pozostatkami v zhorenom autobuse. Keď začali prezerať zoznamy nezvestných vojakov, podľa DNA sa zhodovali s naším Nazarom," hovorí sesternica Roksolana. Rodina si následne telo prevzala a usporiadala pohreb.
Veľký šok ešte pred telefonátom
V septembri 2025 prišiel ale veľký šok. Vojak, ktorého Rusi prepustili im zavolal a oznámil, že Nazar žije. Vraj ho mal vidieť vo väzení. O týždeň na to im Nazar zavolal.
Ukrajinský vojak bol preč 3 roky a 9 mesiacov. Rodina sa zo sociálnych sietí snaží odstrániť všetky snímky a materiál z jeho pohrebu, aby syna po príchode domov nerozrušili. Dali odstrániť aj jeho fotku zo steny padlých hrdinov, ktorá je vystavená v ich obci. V súčasnej dobe prebieha vyšetrovanie, ako k takejto chybe vôbec došlo.