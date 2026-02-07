Trump navrhuje novú zmluvu o kontrole jadrových zbraní, okrem USA spomína ešte DVE krajiny: Bez nich to nemá význam!

WASHINGTON – Svet sa vrátil do obdobia Studenej vojny. Po ukončení platnosti zmluvy New START, ktorú ešte v roku 2010 podpísali v Prahe za USA prezident Barrack Obama a za Rusko vtedajší šéf Kremľa Dmitrij Medvedev, opäť hrozia preteky v jadrovom zbrojení. Zmluva sa totiž nepredĺžila na stole nie je zatiaľ žiadny oficiálny návrh na nové limity pre jadrové zbrane. Za súčasnej situácie prišiel americký prezident Donald Trump s návrhom, kde v novej zmluve o jadrových zbraniach figurujú tri krajiny. Je tu však problém.
Po vypršaní platnosti zmluvy New START sa svet ocitol v prostredí bez akýchkoľvek limitov pre použitie jadrových zbraní. Obavy má aj Čína, ktorá už vyzvala USA, aby vypracovali nový model zmluvy START. Mnohí analytici sa totiž obávajú, že bez limitov nastane obdobie pretekov v jadrovom zbrojení.
"Zmluva je životne dôležitá pre svetovú stabilitu. Po jej vypršaní sa objavili všeobecné obavy, že to bude mať obrovský vplyv na medzinárodný systém kontroly jadrových zbraní. Z pohľadu Číny je vypršanie zmluvy New START poľutovaniahodné," vyjadril sa pre Newsweek hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Lin Jian.
Rusi sa budú riadiť vlastnými národnými záujmami
Rusko už skôr avizovalo, že je pripravené po dobu jedného roka plniť limity pre jadrové zbrane spôsobom, ako sa uvádzalo v zmluve New START. Vypršanie zmluvy vidí podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskov veľmi negatívne.
"Ruská federácia zachová zodpovedný prístup k stabilite, pokiaľ ide o jadrové zbrane. A samozrejme, bude sa riadiť predovšetkým vlastnými národnými záujmami," dodal Peskov.
Po vypršaní zmluvy New START Moskva uviedla, že za súčasných okolností už zmluvné strany nie sú viazané žiadnymi záväzkami ani vyhláseniami v kontexte zmluvy a majú voľnú ruku v otázke ďalších krokov.
USA navrhujú pričlenenie Číny ako tretej krajiny
Washington zatiaľ na ruský návrh nereagoval. Prezident Trump naznačil, že by chcel tiež zachovať obmedzenia, ale do zmluvy by musela byť zakomponovaná aj Čína.
"Som pevne presvedčený, že pokiaľ to chceme urobiť, súčasťou predĺženia (kontrola jadrových zbraní) by mala byť aj Čína."
Čína odmieta zapojiť sa do rozhovorov o kontrole jadrových zbraní
Peking sa už minulý týždeň vyjadril, že sa nezúčastní na rokovaniach o odzbrojovaní. "Vždy preukazujeme maximálnu obozretnosť a zodpovednosť v otázkach týkajúcich sa jadrových zbraní. Dodržiavame obrannú stratégiu a riadime sa politikou nepoužitia týchto zbraní ako prví," dodal hovorca rezortu čínskej diplomacie.
Ako dodal, Peking si udržiava svoje jadrové kapacity na minimálnej úrovni požadovanej pre národnú bezpečnosť a nemá v úmysle zapojiť sa do pretekov v zbrojení so žiadnou krajinou. Čína verí, že jadrové odzbrojenie musí byť v súlade so zásadami udržiavania globálnej strategickej stability a bezpečnosti pre všetkých. "Naša sila v otázke jadrových zbraní a ani naše kapacity rozhodne nie sú na úrovni USA a Ruska," dodal.