PANIKA v Poľsku, na pozemok vojenskej jednotky sa zrútil dron! Prebieha rozsiahle vyšetrovanie

LODŽ – Bezpilotné lietadlo spadlo do priestorov práporu. Vojenská polícia vyhlásila rozsiahle vyšetrovanie s cieľom dolapiť vinníka. V Poľsku sa takéto konanie považuje za trestný čin.
Veliteľstvo vojenskej polície v meste Lodž bolo privolané k incidentu, ktorý sa odohral počas dňa 6. februára. Do priestorov 1. leteckého jazdeckého práporu v Leźnici Wielkej nečakane padlo bezpilotné lietadlo. Ide o jednotku rádioelektronického prieskumu a boja.
Podľa aktuálnych správ sa na mieste nikto nezranil a trosky nespôsobili žiadne škody na majetku. Stále však prebieha vyšetrovanie. Podľa RMF FM bolo bezpilotným lietadlom "zariadenie, ktoré možno dostať v bežných obchodoch".
Dron nemala zostreliť armáda. Narazil do stromu a dopadol na pozemok leteckého práporu. Poľská polícia pripomína, že podľa zákona sú lety nad vojenskými priestormi a zariadeniami prísne zakázané a v prípade porušenia sa daná osoba dopúšťa trestného činu. "V prípade preukázania viny hrozí za tento skutok odňatie slobody na 5 rokov," doplnila polícia.