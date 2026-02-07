Sobota7. február 2026, meniny má Vanda, zajtra Zoja

Jana Brejchová (†86) posledné roky života prežila v nemocnici: Toto odhalila v poslednom rozhovore!

PRAHA - Obľúbená herečka, ktorá bola označovaná za českú Bardotku, sa pred 13 rokmi stiahla do úzadia. Verejnosti sa vyhýbala a nekomunikovala ani s blízkymi priateľmi. Svoj posledný rozhovor poskytla médiám v roku 2014. A bol veľmi otvorený!

V exkluzívnom rozhovore pre Blesk Jana Brejchová otvorene hovorila o svojom živote v nemocnici, vzťahoch aj práci. A teraz, po jej smrti, slová z rozhovoru naberajú úplne iný rozmer.

Pani Brejchová, ako si zvykáte na svoj nový domov? Ste spokojná?

„Myslíte nemocnicu? V podstate je to teraz môj domov. Som tu spokojná, pretože sú na mňa všetci strašne milí, snažia sa ma postaviť na nohy. Čo sa im niekedy darí a niekedy nie, to sa nedá tak ľahko povedať.“

Prečo vám Miloš Forman nikdy nedal rolu? Napríklad v Láskach jednej plavovlásky?

„Pravdepodobne preto, že som sa mu nehodila. Mal pocit, že napríklad Hanka (sestra Hana Brejchová – pozn.red.) je pre danú rolu vhodnejšia. Viete, Miloš strašne rád pracoval s nehercami.“

Veľmi by ma zaujímalo, podľa akých kritérií ste si vyberala mužov?

„To naozaj neviem. Keď príde láska a rozbúši sa vám srdce, ťažko si môžete povedať: ‚Chcela by som takého a takého muža.‘ To je podľa mňa nezmysel. Buď to vo mne vzplanulo, alebo nie.“

A nebol tam predsa len nejaký spoločný prvok, ktorý mali všetci tí muži v sebe?

„Kdeže, každý z nich bol úplne iný.“

Viem, že Tereza bola v podstate vysnívané dieťa. Nechceli ste jej niekedy dopriať súrodenca?

„Ja som zo zdravotných dôvodov už ďalšie deti mať nemohla. Terka bola vlastne zázrak, že sa vôbec narodila.“

