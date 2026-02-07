Bezpečnostný incident v USA: Muž čelí obvineniu za vyhrážanie sa zabitím viceprezidenta J. D. Vancea

WASHINGTON - Federálna veľká porota obvinila 33-ročného muža z vyhrážania sa zabitím viceprezidenta J. D. Vancea počas januárovej návštevy štátu Ohio, uviedlo v piatok ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov. Informuje o tom agentúra AFP.
Agenti americkej tajnej služby Shannona Mathreho z Toleda v štáte Ohio zatkli v piatok a v ten istý deň sa prvýkrát postavil pred sudcu pre severný okres Ohia. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že je vo väzbe a čaká na pojednávanie o zadržaní, ktoré sa uskutoční 11. februára. Je obvinený z „vyhrážky zabitím a ublížením na zdraví“, uviedlo ministerstvo. Podľa vyhlásenia údajne povedal, že „zistí, kde sa (viceprezident) bude nachádzať, a použije svoju automatickú zbraň M14 a zabije ho.“ Neuviedlo, kde sa takto vyjadril.
Ide o najnovší hlásený incident, ktorý sa týka Vancea. Viceprezident povedal, že začiatkom januára sa „blázon“ pokúsil vlámať do jeho domu v Ohiu búchaním na okná. Viceprezident a jeho rodina v tom čase neboli doma a 26-ročný muž bol podľa amerických médií vzatý do väzby. Ministerstvo spravodlivosti v piatok oznámilo, že pri vyšetrovaní údajnej hrozby voči Vanceovi našlo u Mathreho „viacero digitálnych súborov s materiálmi o sexuálnom zneužívaní detí“.